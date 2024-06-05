Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR yangını!

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada TIR şoförü Yaman ise alevlerin büyümesi üzerine kupa kısmını dorseden ayırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan dorseye müdahale etti.