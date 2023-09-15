Batman'ın ilçeleri! Batman'ın kaç ilçesi var? Batman'ın ilçe nüfusları kaç? Batman'ın ilçe belediye başkanları kim?

HASANKEYF

İki yakasını Dicle'nin ayırdığı, tarihi bir ilçedir. Yüzölçümü 320 km²'dir. Nüfusu 2022 yılına göre 7.319 kişidir. İlçe kışın aşırı soğuk yazın ise aşırı sıcaktır. Tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli turizm merkezlerinden biri olan Hasankeyf, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Küsen'dir.