Batman'ın ilçeleri! Batman'ın kaç ilçesi var? Batman'ın ilçe nüfusları kaç? Batman'ın ilçe belediye başkanları kim?
Adını merkezine 5 km uzaklıktaki Batman çayından alan ilin nüfusu 2022 yılı verilerine göre toplam 634.491 kişidir. Raman Dağında petrolün çıkarılmaya başlanmasıyla büyük bir ekonomik değişim geçirmeye başlayan Batma'nın ekonomisi tarım, hayvancılık ve petrole dayanmaktadır. Yüzölçümü 4.654 km²'dir. Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'dir. Batman'ın 6 ilçesi bulunur.
Batman'ın ilçeleri: Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason.
BEŞİRİ
İlçe il merkezine yaklaşık 16 km uzaklıktadır. Nüfusu 2022 yılına göre 31.465 kişidir. Genel olarak düz bir arazide kurulmuş olan ilçenin yüzölçümü 889 km²'dir. İlçenin tek mevcut akarsuyu olan "Garzan çayı" ilçeyi kuzeyden güneye geçtikten sonra Dicle Nehri ile birleşmektedir. Beşiri Belediye Başkanı Sait Karabulut'tur.
GERCÜŞ
Gercüş, Mardin-Midyat eşiği denilen 1100–1200 m yükseklikteki dağların kuzey eteğinde, etrafı dağlarla çevrili 850 rakımlı bir platoda kuruludur. İlçede karasal iklim tipi görülmektedir. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Üzüm, buğday, arpa, mercimek, nohut, sebze yetiştirilmektedir. İlçenin Nüfusu 2022 yılına göre toplam 19.106 kişi, yüzölçümü ise 826 km²'dir. Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydin'dır.
HASANKEYF
İki yakasını Dicle'nin ayırdığı, tarihi bir ilçedir. Yüzölçümü 320 km²'dir. Nüfusu 2022 yılına göre 7.319 kişidir. İlçe kışın aşırı soğuk yazın ise aşırı sıcaktır. Tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli turizm merkezlerinden biri olan Hasankeyf, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Küsen'dir.
KOZLUK
Yüksek dağların etrafında kurulmuş tarihi bir ilçedir. İlçede bulunan Halilen köyünde de Sarılık hastalığına iyi geldiği söylenen ve sürekli akan bir su bulunmaktadır. İlçenin kuzeyinden Pisyar çayı akmaktadır. Güneydoğusunda yörenin en büyük dağlarından biri olan Mereto dağı bulunmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren'dir.
SASON
Sason, dağların arasında kurulmuş eski bir ilçedir. İlçe'nin girişinde şifalı içmeler vardır. Ceviz ağaçlarının kapladığı dağlar ve vadiler Sason‘un geçmişten bu güne en önemli üretim değerlerinden biridir. İlçenin 2022 yılı verilerine göre toplam nüfusu 29.473 kişi, yüzölçümü ise 731,9 km²'dir. Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz'dur.
İlgili Haberler
- Bartın'ın ilçeleri! Bartın'ın kaç ilçesi var? Bartın'ın ilçe nüfusları kaç? Bartın'ın ilçe belediye başkanları kim?
- Çorum'un ilçeleri! Çorum'un kaç ilçesi var? Çorum'un ilçe nüfusları kaç? Çorum'un ilçe belediye başkanları kim?
- Aydın'ın ilçeleri! Aydın'ın kaç ilçesi var? Aydın'ın ilçe nüfusları kaç? Aydın'ın ilçe belediye başkanları kim?
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma!
- THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
- Mesaj atıp çatıdan atladılar!
- Özgür Özel adaylığını ilan etti
- Erdoğan dün görevden almıştı
- Voleybolda 'devşirme' kuralında değişiklik
- Havacılık üniversitesinin başına gelene bak!
- Önce evlerini sonra vücutlarını istila ettiler
- Eris varyantı resmen Türkiye'de...