Karabük'ün ilçeleri! Karabük'ün kaç ilçesi var? Karabük'ün ilçe nüfusları kaç? Karabük'ün ilçe belediye başkanları kim?
Karabük, adını üzerinde yaşadığı coğrafi ortamdan almıştır. Nüfusu 2022 yılı sayımına göre toplam 252.058 kişi, yüzölçümü ise 760 km²'dir. Tarım ve orman ürünleri il ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası bu ilçede bulunur. Filyos Çayı Karabük'ün en önemli akarsuyu'dur. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'dir. Karabük'ün 5 ilçesi bulunur.
Karabük'ün ilçeleri: Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice.
EFLANİ
Nüfusu 2022 yılına göre toplam 8.352 kişidir. İlçede mermer ocakları vardır, çıkartılan mermerlerin büyük bir bölümü ihraç edilmektedir. İlçenin en önemli yükseltisi 1043 metre yüksekliği ile Tepedağ'dır. Orman alanlarına ve zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Eflani'nin yağışlı bir iklimi vardır. Yüzölçümü 536 km²'dir. Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'dur.
ESKİPAZAR
Eskipazar 1995 yılında Karabük iline bağlandı. Yüzölçümü 740 km²'dir. İlçe halkının geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında kaldığı için geçiş iklimine sahiptir. Eskipazar'ın nüfusu 2022 yılına göre 12.767 kişidir. İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez'dir.
OVACIK
İlçe Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Çankırı ilinin kuzey batısında Karabük ilinin güney doğusunda kurulmuştur. Ormanlık, dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan Ovacık'ın yüzölçümü 392 km²'dir. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 2022 yılına göre nüfusu 3.731 kişidir. Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter'dir.
SAFRANBOLU
Safranbolu, Karabük ilinin tarihi ve turistik bir ilçesidir. Safranbolu evleri ile ünlü olan şehir 17 Aralık 1994 tarihinden beri Türkiye'de Dünya Miras Listesi'nde yer alan 19 kültürel varlıktan biridir ve turistik ilgi çekmektedir. İlçe ismini, bölgede yetişen ve nadir bir bitki olan safrandan almaktadır. Nüfusu 2022 yılına göre 70.409 kişi, yüzölçümü ise 1013 km²'dir. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'dir.
YENİCE
Yüzölçümü 619 km², nüfusu ise 2022 yılı verilerine göre toplam 19.371 kişidir. İlçede çok fazla ormanlık alan ve engebeli arazi vardır. Bu nedenden dolayı ilçe ekonomisi ormana dayalıdır. İlçe merkezinin ortasından Filyos Çayı ve İncedere Çayı geçmektedir. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'dır.
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