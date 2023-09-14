Karabük'ün ilçeleri! Karabük'ün kaç ilçesi var? Karabük'ün ilçe nüfusları kaç? Karabük'ün ilçe belediye başkanları kim?

SAFRANBOLU

Safranbolu, Karabük ilinin tarihi ve turistik bir ilçesidir. Safranbolu evleri ile ünlü olan şehir 17 Aralık 1994 tarihinden beri Türkiye'de Dünya Miras Listesi'nde yer alan 19 kültürel varlıktan biridir ve turistik ilgi çekmektedir. İlçe ismini, bölgede yetişen ve nadir bir bitki olan safrandan almaktadır. Nüfusu 2022 yılına göre 70.409 kişi, yüzölçümü ise 1013 km²'dir. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'dir.