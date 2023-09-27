İstanbul karanlığa gömülecek: 19 ilçede elektrik kesintisi!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 08:39

Güncelleme: 27.09.2023 - 08:40

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 27 Eylül 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Yurttaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi.

Peki, 27 Eylül 2023 Çarşamba günü elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?

İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

ARNAVUTKÖY

NO: 35071195

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, ANITTEPE, AYAZMA, BERGÜZİN, BEYAZ LEYLAK, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EGEMEN, EMEL, FİGEN, GÖNÜL, GÜNBATIMI, HATEM, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KENT, NERGİS, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, RUMELİ, SAZLIK, SEVECEN, SÜMEYYE, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, ZENGİN, ÇAĞ, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35069821

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HARAÇÇI mah sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072486

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AYRANCI, BEHZAD, CEMRE, DENİZCİ, ERHAN, GÜLENAY, GÜLRİZ, KARACAOĞLAN, KARLIBAYIR, KORE, SEMA, YAZICI, YOLDAŞ, ÖKTEN, ÜÇPINAR, İŞTİRAK sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35071626

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah KALKANDERE, MALATYALILAR, ORTAKLAR, REHBER, TAYAKADIN-YASSIÖREN, İBRAHİM AĞA sk bölgelerinde 27/09/2023 09:30:00 - 27/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35069469

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BAJDAR, CUMHURİYET sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35069470

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BAĞLARİÇİ, HASAN ÖNEL sk bölgelerinde 27/09/2023 13:00:00 - 27/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35065503

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2552., 2561., 2567., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2578., MOSTAR KÖPRÜSÜ, MİLLET, ŞEHİT MAHMUT sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072545

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1756., 1759., 1766., PAZAR, VELİOĞLU, ŞEHİT HACI ALKAN sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072549

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1760., 1761., 1763., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35066391

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah GAMZE, KIRIM, NİGAR, PAKTAŞ, YAY sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35069871

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, IHLAMUR 1, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35071439

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FERİT SELİMPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLTER HANIM, GÜZİDE HANIM, ÇÖRE OTU, İLİM sk bölgelerinde 27/09/2023 10:00:00 - 27/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35069780

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 27/09/2023 00:01:00 - 27/09/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35069917

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah SAFAHAT sk bölgelerinde 27/09/2023 00:01:00 - 27/09/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35069791

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1741., SAFAHAT sk bölgelerinde 27/09/2023 00:01:00 - 27/09/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35049370

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA, YOL, ÇAĞLA, ÇAĞRI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, ZELİHA KÖKÇINAR sk bölgelerinde 27/09/2023 00:00:00 - 27/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35071979

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, AYSU, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35069737

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35071885

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah AYAZ PAŞA CAMİİ, OSMANLI, SARAY ARKASI, SELİME HATUN CAMİİ, ÇİFTEVAV sk / ÖMER AVNİ mah BALÇIK, BEYTÜLMALCI, BEŞİRAĞA ÇIKMAZI, BİLEZİK, CANFEDA ÇIKMAZI, DÜMEN, EBE HANIM, EMEKTAR, FEDA ÇIKMAZI, FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, HACI HANIM, HACI İZZET PAŞA, HACI İZZET PAŞA YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, MERDİVEN, MOLLA BAYIRI, MOLLA ÇELEBİ ÇEŞME ÇIKMAZI, MUHTAR LEYLA ILDIR, RIZA BEY, SARAY ARKASI, SULAK ÇEŞME, TAŞLI ÇIKIŞ, YARASA, ÇİFTEVAV, İMAM KERİM ÇIKMAZI, İNEBOLU, İNEBOLU ÇIKMAZI, İNÖNÜ sk bölgelerinde 27/09/2023 00:00:00 - 27/09/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35071863

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MİDİLLİ, OKÇU MUSA, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, AKİK, ANBAR, DİK, MÜRDÜM, MÜRVER, OKÇU MUSA, PORSUK, TENHA, TUTSAK, YANIK KAPI, YENİ MERDİVEN, YÜKSEK MİNARE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 27/09/2023 10:00:00 - 27/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35075179

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI, KÖKLÜ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/09/2023 10:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35069590

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-616, G-622, G-805 sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

NO: 35070639

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869., 1870., 1871., 1876., 1877., 1878., 1880., 1881., 1882., 1884., 1885., 1886., 1887., 1953., 1973., 2033., 2035. sk / YEŞİLKENT mah 1796., 1863., 1864., 1866., 1867., 1880., 1889., 1893., 1894., 1895., 1896., 1898., 1953., 2012., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35072544

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.YILDIZ, 10.GÜL, CAMİİ, CUMHURİYET sk bölgelerinde 27/09/2023 01:00:00 - 27/09/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35069338

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.ÇAYIR, 1.ÇİMEN, 19 MAYIS, 2.BURCU, 2.YONCA, 23 NİSAN, AKARBAŞI, ATATÜRK, DAR YOKUŞU, GÜNGÖREN, GÜZELCE, HAŞMET, KAPTAN, KEKİK, KIR YOKUŞU, NURDAN, TEKSEN, TEKİN, TUNCA, ÖMÜR, ŞEN sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35066501

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah PIRILTI sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AĞAÇKAKAN , ESKİ EDİRNE ASFALTI, MADEN, MÜŞERREF , SEYMEN , ÇINGIRAK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah HANIMELLER sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35067847

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, FIRIN, IŞIK, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇAPA, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 2.ÇİMEN, 7.LALE, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, FIRIN, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KARTAL, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ sk bölgelerinde 27/09/2023 15:30:00 - 27/09/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35069756

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 27/09/2023 00:00:00 - 27/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35070685

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah BODRUM, HAYRİYEHANIM, KIBLE, KIBLE ÇEŞME, KÜÇÜKPAZAR, MURATEFENDİ, SABRİ MEHMET, TESVİYECİ sk / HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, HACI KADIN , KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, SAATÇİ SADİ, SAATÇİ YOKUŞU sk / SARIDEMİR mah KIBLE ÇEŞME sk / YAVUZ SİNAN mah ARAP ÇEŞMESİ, KÜÇÜKPAZAR sk bölgelerinde 27/09/2023 00:00:00 - 27/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35069751

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah BODRUM, HAYRİYEHANIM, KIBLE, KIBLE ÇEŞME, KÜÇÜKPAZAR, MURATEFENDİ, SABRİ MEHMET, TESVİYECİ sk / HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, HACI KADIN , KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, SAATÇİ SADİ, SAATÇİ YOKUŞU sk / SARIDEMİR mah KIBLE ÇEŞME sk / YAVUZ SİNAN mah ARAP ÇEŞMESİ, KÜÇÜKPAZAR sk bölgelerinde 27/09/2023 00:00:00 - 27/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35071912

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah ARAP İSMAİL ÇIKMAZI, BEYCEĞİZ, BEYCEĞİZ FIRINI, BEYCEĞİZ MESCİDİ, BİLGİÇLER, DARÜŞŞAFAKA, HALLAÇ MEHMET, KOKULU BAHAR, KOVACI CAMİİ, KÜÇÜK ÇIKMAZI, MANYASİZADE, MEHMETAĞA CAMİİ, TAVUKÇU ABDULLAH, TEKİNER, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ ARALIĞI, ÇULHALAR sk / BALAT mah BEYCEĞİZ KUYUSU, FETHİYE, KOLTUKÇU, MANYASİZADE, MEHMETAĞA CAMİİ, TAVUKÇU ABDULLAH, TELCİ sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35071991

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA, KARANFİLLİ ÇAVUŞ, ONBAŞI, SELAMAĞASI, TOPKAPI KARAKOLU, İSKENDERAĞA CAMİİ sk / ŞEHREMİNİ mah ARMA, BÜYÜK SARAY MEYDANI, EREĞLİ CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, TURGUT ÖZAL MİLLET, YUNUS EMRE, İSKENDER BOSTANI, İSKENDERAĞA CAMİİ sk bölgelerinde 27/09/2023 12:00:00 - 27/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 35071451

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah MERİÇ, RÜZGARLI, TUNCA sk bölgelerinde 27/09/2023 10:02:00 - 27/09/2023 13:02:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35072581

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1.TİMURLENK, 7.LALE sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35071646

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GONCAGÜL sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35044884

İSTANBUL SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 27/09/2023 00:00:00 - 27/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072447

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 27/09/2023 10:00:00 - 27/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35048300

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072572

İSTANBUL ÇATALCA ilce -HALLAÇLI mah dönence,mucıze sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072467

İSTANBUL // SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / / BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, GÖKUN, KERAMET, MÜNİFPAŞA, SANATSEVER, SURDIŞI, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YAVUZLAR, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35072560

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, TİREBOLU, ÇAMLIKTEPE sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 27/09/2023 10:00:00 - 27/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35071832

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, HEKİM, KAZIM ORBAY, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / PAŞA mah ORTANCA, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 27/09/2023 10:00:00 - 27/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35066501

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah PIRILTI sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AĞAÇKAKAN , ESKİ EDİRNE ASFALTI, MADEN, MÜŞERREF , SEYMEN , ÇINGIRAK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah HANIMELLER sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35075602

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/4., 25/3., 56., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk / YEŞİLTEPE mah 57/10., 57/20., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 27/09/2023 09:00:00 - 27/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35075603

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 24., 24/4., 24/5., 25/2., 25/8., 27/1., 27/4., 27/7., 27/7. ÇIKMAZ, 28/5., 65/3. sk bölgelerinde 27/09/2023 12:00:00 - 27/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.