Beykoz'da otomobil dereye uçtu

DHA
25 Ağustos 2022 Perşembe, 14:54
<p>İstanbul Beykoz'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. </p>

İstanbul Beykoz'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. 

<p>Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.</p>

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

<p>Kaza, saat 11.00 sıralarında Beykoz Cumhuriyet Köyü’nde meydana geldi. </p>

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beykoz Cumhuriyet Köyü’nde meydana geldi. 

<p>İddiaya göre <strong>Türkan Sancaklı</strong> yönetimindeki 22 RJ 095 plakalı otomobil, Bozhane köyünden, Cumhuriyet köyü istikametine ilerlediği sırada sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. </p>

İddiaya göre Türkan Sancaklı yönetimindeki 22 RJ 095 plakalı otomobil, Bozhane köyünden, Cumhuriyet köyü istikametine ilerlediği sırada sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 

<p>Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil dereye uçtu. </p>

Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil dereye uçtu. 

<p>Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülürken, otomobil vinç yardımıyla kaldırıldı.</p>

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülürken, otomobil vinç yardımıyla kaldırıldı.

Beykoz kaza

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