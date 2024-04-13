Bir aydır öksürüyordu, böbreğinden 5 santimlik 'kitle' çıktı

Laparoskopik cerrahinin geleneksel açık cerrahiye göre bir dizi avantaja sahip olduğuna işaret eden Safaralıyev, şöyle konuştu:

“Daha küçük kesiler gerektirdiği için hastaların iyileşme süresi genellikle daha hızlıdır. Bu yöntem hastaların hastanede kalış süresini azaltır ve günlük aktivitelere daha çabuk dönmelerini sağlar. Laparoskopik cerrahi daha az kan kaybıyla gerçekleştirilir.

Bu da transfüzyon ihtiyacını azaltır ve ameliyat sonrası komplikasyon riskini düşürür. Ayrıca, daha küçük kesilerin neden olduğu daha az doku hasarı, ameliyat sonrası ağrının azalmasına ve daha az ağrı kesici kullanımına yol açar. Bu yöntem daha iyi kozmetik sonuçlar sağlar. Çünkü kesiler daha küçük olduğundan dikiş izleri daha az belirgindir.”