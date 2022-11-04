Bu araca dikkat: Hız radarı değil emisyon radarı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen proje sonrasında trafik kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla Tekirdağ’da Egzoz Elektronik Denetleme aracı yollarda göreve başladı.
Seyir halindeki bazı sürücüler emisyon radarını hız radarı zannetse de egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlar, seyir halinde emisyon radarına takıldığı anda 2 bin 815 lira ceza ile karşılaşacak.
Yolun bir köşesinde görev yapan çevre denetim aracını gören bazı sürücüler, hız radarını zannedip yavaşlasa da egzoz emisyon ölçümünü yaptırmadığı takdirde cezadan kurtulamayacak.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Ahmet Fidan yaptığı açıklamada, “Bugün burada bakanlığımız ve ASELSAN ile ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde denetim amacıyla bulunuyoruz Egzoz Elektronik Denetleme sisteminin Tekirdağ’daki uygulaması için buradayız. Bu proje, tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılarak üretilmiştir. Trafikteki araçları seyir halindeyken plaka tanıma sistemiyle plakalarını tanıyarak bizim veri tabanımızda egzoz emisyon ölçümü yaptırıp, yaptırmadıkları denetleniyor. Bu şekilde trafikten kaynaklı hava kirliliğini önlenmesiyle alakalı çalışma yürütüyoruz” dedi.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız
- Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası