Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olan 9 yaşındaki C. M. A.’yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, hastanede tedavisi süren C.M.A'nın aç kalması nedeniyle midesinin küçüldüğü, iyileşmesinin 6 ay ile 1 yıl zaman alacağı belirtildi. C.M.A'nın tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edildiği aktarıldı. Hastane yetkilileri ruhen ve bedenen iyiye gittiğini söyledi.
Belli miktarda gıda ve sıvı verdiklerini belirten uzmanlar, "Aylarca kaç kalması nedeni ile midesi çok küçük durumdaydı. Halk arasında 'Açlıktan midem karnıma yapıştı' deyimi gerçek olmuştu. C.M.A'nın düzenli ve belli miktarda gıdalar vererek belli süre içinde midesinin kendiliğinden normal 9 yaşındaki çocuğun midesine gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.
Video Haberler
- Trafikte tartışma sonrası korku dolu anlar kamerada
- Taksiden silah ve uyuşturucu çıktı
- İlk sonuçlar belli oldu
- Özil'in ayrılırken aldığı para belli oldu!
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- Kayseri’de feci kaza
- Ankara'da 'IŞİD' operasyonu: 15 gözaltı
- Beykoz'da yangın paniği: 2 katlı evin çatısı alev aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- AKP katılmayacak
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- AKP'nin Gençlik Şöleni'nden skandal çıktı
- EYT'de 'masadaki formül' belli oldu