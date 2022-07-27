Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:12
<p>Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi.</p>

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi.

<p>Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti.</p> <p>Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.</p>

Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

<p>Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olan 9 yaşındaki C. M. A.’yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.</p>

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olan 9 yaşındaki C. M. A.’yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

<p>Sabah gazetesinde yer alan habere göre, hastanede tedavisi süren C.M.A'nın aç kalması nedeniyle midesinin küçüldüğü, iyileşmesinin 6 ay ile 1 yıl zaman alacağı belirtildi. C.M.A'nın tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edildiği aktarıldı. Hastane yetkilileri ruhen ve bedenen iyiye gittiğini söyledi.</p>

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, hastanede tedavisi süren C.M.A'nın aç kalması nedeniyle midesinin küçüldüğü, iyileşmesinin 6 ay ile 1 yıl zaman alacağı belirtildi. C.M.A'nın tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edildiği aktarıldı. Hastane yetkilileri ruhen ve bedenen iyiye gittiğini söyledi.

<p>Belli miktarda gıda ve sıvı verdiklerini belirten uzmanlar,<em> "Aylarca kaç kalması nedeni ile midesi çok küçük durumdaydı. Halk arasında 'Açlıktan midem karnıma yapıştı' deyimi gerçek olmuştu. C.M.A'nın düzenli ve belli miktarda gıdalar vererek belli süre içinde midesinin kendiliğinden normal 9 yaşındaki çocuğun midesine gelmesini sağlayacağız"</em> diye konuştu.</p>

Belli miktarda gıda ve sıvı verdiklerini belirten uzmanlar, "Aylarca kaç kalması nedeni ile midesi çok küçük durumdaydı. Halk arasında 'Açlıktan midem karnıma yapıştı' deyimi gerçek olmuştu. C.M.A'nın düzenli ve belli miktarda gıdalar vererek belli süre içinde midesinin kendiliğinden normal 9 yaşındaki çocuğun midesine gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.

<p>Doktorlar tarafında mağdur çocuğun iyileşme sürecinin 1 yılı bulacağı belirtildi.</p>

Doktorlar tarafında mağdur çocuğun iyileşme sürecinin 1 yılı bulacağı belirtildi.

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