Bitlis'in ilçeleri! Bitlis'in kaç ilçesi var? Bitlis'in ilçe nüfusları kaç? Bitlis'in ilçe belediye başkanları kim?

ADİLCEVAZ

Tarihi oldukça eskiye dayanan Adilcevaz'ın nüfusu 2022 yılı sayımına göre 29.541 kişi, yüzölçümü ise 1.505 km²'dir. İlçe karasal bir iklim özelliğine sahip olduğundan kışın soğuk, yazın ise sıcaklık fazladır. Adlicevaz'da yaklaşık olarak 49.300 adet ceviz ağacı bulunmaktadır. İlçede üretimi yapılan ceviz, dünya düzeyinde dereceye girmiştir. Adilcevaz'da Ekim ayının ilk haftasında geleneksel olarak Ceviz Festivali düzenlenir. İlçe Belediye Başkanı Necati Gürsoy'dür.