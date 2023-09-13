Bitlis'in ilçeleri! Bitlis'in kaç ilçesi var? Bitlis'in ilçe nüfusları kaç? Bitlis'in ilçe belediye başkanları kim?
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis'in 2022 yılına göre nüfusu 353.988 kişidir. Bitlis, Kaleleri ve İslam eserleriyle önemli bir ildir. Yüzölçümü 6,707 km² olan Bitlis'in geneli dağlar ve platolardan oluşmaktadır. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dır. Bitlis'in 6 ilçesi bulunur.
Bitlis'in ilçeleri: Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan.
ADİLCEVAZ
Tarihi oldukça eskiye dayanan Adilcevaz'ın nüfusu 2022 yılı sayımına göre 29.541 kişi, yüzölçümü ise 1.505 km²'dir. İlçe karasal bir iklim özelliğine sahip olduğundan kışın soğuk, yazın ise sıcaklık fazladır. Adlicevaz'da yaklaşık olarak 49.300 adet ceviz ağacı bulunmaktadır. İlçede üretimi yapılan ceviz, dünya düzeyinde dereceye girmiştir. Adilcevaz'da Ekim ayının ilk haftasında geleneksel olarak Ceviz Festivali düzenlenir. İlçe Belediye Başkanı Necati Gürsoy'dür.
AHLAT
İlçe Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer almış olmakla beraber iklimi kara iklimi özelliği taşır. Nüfusu 2022 yılına göre 42.810 kişidir. Yeryüzünün sayılı volkanlarından olan Nemrut, Ahlat'ın batısında; Süphan ise doğusunda yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.044 km²'dir. Ahlat tarihi mezarlıklarıyla ön plana çıkamaktadır. Selçuklu döneminden kalan mezar taşları Türk tarihi açısından önemli bir değere sahiptir. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'dır.
GÜROYMAK
Yüzölçümü 650 km², nüfusu 2022 yılı sayımına göre 48.576 kişidir. İlçede kışlar soğuk ve yoğun kar yağışlı baharlar ise yağmurlu geçer. Yazlar kısa ve ılık bir özellik göstermektedir. Güroymak sakinleri çamurdan tandır yaparak ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar. İlçe Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'dir.
HİZAN
1936 tarihinde ilçe yapılarak Bitlis iline bağlanan Hizan'ın nüfusu 2022 yılına göre 31.833 kişidir. İlçe Bitlis ilinin ve Van Gölü’nün güneyinde sarp bir bölgede yer almaktadır. İlçede tipik karasal iklim hakimdir. Hizan'ın yüzölçümü 971 km²'dir. Orman varlığı fazladır. Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş'dır.
MUTKİ
Bitlis İline bağlı 20 km uzaklıkta bir ilçe olan Mutki'nin yüzölçümü 1.234 km²'dir. İlçe kırsal bir özelliğe sahiptir. 2022 yılına göre toplam nüfusu 29.910 kişidir. Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak'dır.
TATVAN
Bitlis'e bağlı, Van Gölü'nün batı yakasında olan bir ilçedir. Tatvan'ın iklimi karasal iklim özelliğini göstermektedir. ilçe sınırları içinde kalan arazinin büyük bir kısmı dağlıkdır. 2.878 m yüksekliğindeki Nemrut Dağı ilçedeki en yüksek noktadır. Tatvan nüfusu 2022 yılına göre toplam 99.198 kişi, yüzölçümü ise 1.263 km²'dir. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'dir.
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