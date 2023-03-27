Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Muharrem İnce kaç imza topladı? Sinan Oğan, Fatih Erbakan kaç imza topladı?
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayacak kişiler için başvurular tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanı adaylığına başvuru yapan adayların şimdiye kadar ne kadar oy topladıkları merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Muharrem İnce kaç imza topladı? Sinan Oğan, Fatih Erbakan kaç imza topladı?
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adaylığı için başlayan 100 bin imza sürecine ilişkin yeni bir uygulamayı duyurdu. YSK Başkanı Ahmet Yener, imzaların anlık olarak takip edileceği bir uygulamanın yürürlüğe girdiğini söyledi. Peki, Cumhurbaşkanı adayları ne kadar imza aldı? Muharrem İnce ne kadar imza topladı? İşte ayrıntılar...
CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN SON İMZA TARİHİ NE ZAMAN?
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir." sözlerine yer verdi.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İMZA SAYILARI
YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:
Muharrem İnce: 111 bin 305
Sinan Oğan: 107 bin 637
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 208 (Cumhur İttifakı’na katılarak adaylıktan çekildi)
Doğu Perinçek: 24 bin 563
Yakup Türkal: 2 bin 838
Erkan Trükten: 2 bin 33
Tevfik Ahmet Özal: 1361
İrfan Uzun: 1073
Halil Murat Ünver: 458
Hilmi Özden: 422
Davut Turan: 118
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