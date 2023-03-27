Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayacak kişiler için başvurular tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanı adaylığına başvuru yapan adayların şimdiye kadar ne kadar oy topladıkları merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? Muharrem İnce kaç imza topladı? Sinan Oğan, Fatih Erbakan kaç imza topladı?