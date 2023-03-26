Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza sürecinde 5'nci gün: Hangi aday kaç imza topladı?

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 20:24

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 20:29

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için süreç de yarın 20.00'de sona eriyor. İşte 100 bin imzada son durum...

Muharrem İnce : 111 bin 305

Fatih Erbakan : 69 bin 208

Sinan Oğan: 107 bin 637

Doğu Perinçek : 24 bin 563

Yakup Türkal : 2 bin 838

Erkan Trükten : 2033

Tevfik Ahmet Özal : 1361

İrfan Uzun : 1073

Halil Murat Ünver : 458

Hilmi Özden : 422

Davut Turan : 118