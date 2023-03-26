Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza sürecinde 5'nci gün: Hangi aday kaç imza topladı?
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi, seçmenler tarafından belirlenecek Cumhurbaşkanı adayları için beşinci gün atılan imza sayıları açıklandı. İmza atma süreci yarın 20'de sona erecek.
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için süreç de yarın 20.00'de sona eriyor. İşte 100 bin imzada son durum...
Muharrem İnce : 111 bin 305
Fatih Erbakan : 69 bin 208
Sinan Oğan: 107 bin 637
Doğu Perinçek : 24 bin 563
Yakup Türkal : 2 bin 838
Erkan Trükten : 2033
Tevfik Ahmet Özal : 1361
İrfan Uzun : 1073
Halil Murat Ünver : 458
Hilmi Özden : 422
Davut Turan : 118
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