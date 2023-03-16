Saldırıya uğrayan CHP'li İl Başkanı Barış Yıldız Cumhuriyet'e konuştu, aynı şahıs Kılıçdaroğlu'na da provakasyon girişiminde bulunmuş

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 13:58

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 23:04

AYNI ŞAHIS KILIÇDAROĞLU'NU DA HEDEF ALMIŞ

Malatya'da bulunan boş bir araziye Saadet Partisi tarafından depremzelerin konaklaması amacıyla çadırlar kurulduğunu belirten Yıldız, bu çadırların hemen yakınında, Valiliğin talimatı ile, özel bir şirket tarafından konteyner kent kurulduğunu ifade etti. Yıldız, kendisine saldıran Hüseyin Kalan'ın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya ziyareti esnasında Saadet Partisi'nin kurmuş olduğu çadır kente uğradığı sırada da bir provakasyon girişiminde bulunduğunu aktardı.

Şahsı olaydan önce tanımadığını bildiren Yıldız, "Beyefendi daha önce MÜSİAD şube başkanlığı yapmış. Alana ilk girdiğimde kendisini tanımadım ama provakasyonları devam ederken arkadaşlarım beni uyardılar. Geçtiğimiz günlerde genel başkanımıza yönelik de aynı girişimlerde bulunduğunu ve buraya iyi niyetle gelmediğini ilettiler.Planladığı aslında depremzede yurttaşların bize saldırmasıydı ancak aksine depremzedeler bizi savundu, 'Malatya'da ilk ekmeği onlar dağıttı' dediler" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNDEN BAŞKASI ALLAH DİYEMEZ SANIYORLAR"

Özel şirketin kurmuş olduğu konteyner kentte kalan depremzedelerin şikayeti üzerine, alana gittiğini belirten Yıldız, "Yurttaşları konteynerlerden çıkararak çadır kentlere göndermek istiyorlarmış. Biz de Vali ile görüşeceğimizi söyleyerek yurttaşların talebine cevap vermeye ve sorunlarını çözmeye çalışacağımızı bildirdik. Bu şahıs adamlarıyla birlikte bizi sürekli olarak takip halinde. Bu zihniyet yurttaşın derdini anlatmasından rahatsız" şeklinde konuştu.

Yıldız saldırı anlarını, "Ben yurttaşla konuşurken devamlı olarak araya girip bir şeyler söyleyen bu şahıs, 'Ben senin provakasyonuna gelmeyeceğim. Zor günler geçiriyoruz, Allah yardımcımız olsun' dediğimde, tıpkı o köy garajını parseledikleri gibi haşa Allahı da parselleyebileceğini sanıyor herhalde, kendilerinden başkasının Allah diyemeceğini sanıyorlar, bana 'sizin Allahınız mı var' diyerek küfür etti. Hüseyin Kalan'ın emriyle bana yumruk atan şahsa, oradaki yurttaşlar engel oldu. Onlar sadece CHP'li bir il başkanına yumruk atmak için oraya gelmediler. Amaçları oradaki depremzedeleri kışkırtarak bizi linç ettirmekti ama beceremediler. Artık halk gerçekleri görüyor" sözleriyle anlattı.

"BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK"

Aynı kişinin önce Kemal Kılıçdaroğlu'na ardından kendisine yönelik provakasyon ve linç ettirme girişiminde bulunduğunu vurgulayan Yıldız, "Şikayetçi olmamıza rağmen Hüseyin Kalan bey hala dışarda. Şu an ben CHP Deprem Koordinasyon Merkezi'ndeyim, burası olayın yaşandığı yere çok yakın ve kendisi hala orada. Bu zat iki kez denedi, başaramadı. Yarın bir gün başka bir girişimde bulunup başarılı olursa şu an sokakta elini kolunu sallayarak gezmesinin bedelini kim ödeyecek merak ediyorum" dedi.

Barış Yıldız, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Şehrimizde hala gıda eksiği var. Dört gündür yoğun bir yağış var ve çadırlar yazlık olduğu için depremzedeler o çadırlarda kalamıyor. Hal böyleyken bunların derdi bizim halkla buluşuyor olmamız. Onları esas rahatsız eden yurttaşın bize göstermiş olduğu ilgidir. Biz soğukkanlılığımızı koruyacağız. Bir yumruk yedik diye halkı kin ve nefrete teşvik etmeyeceğiz, her zaman barışı ve sevgiyi teşvik edeceğiz. Seçimlerin ardından Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayarak bu ülkeyi yöneteceğiz, biz kazanacağız ve biz kzandığımızda kimse kaybetmeyecek."