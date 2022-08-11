Denize düşen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

DHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:39
<p>Arsuz-İskenderun kara yolu üzerindeki sahilde dalgakıran üzerinde oynayan 13 yaşındaki Nejdet Kaynak, dengesini kaybedip denize düştü. </p>

Arsuz-İskenderun kara yolu üzerindeki sahilde dalgakıran üzerinde oynayan 13 yaşındaki Nejdet Kaynak, dengesini kaybedip denize düştü. 

<p>Durumu fark eden Abdulkadir Kaynak, oğlunu kurtarmak için suya atladı. Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. </p>

Durumu fark eden Abdulkadir Kaynak, oğlunu kurtarmak için suya atladı. Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. 

<p>Baba ve oğlu, çağırılan ambulanslarla özel hastanelere kaldırıldı. Ancak Abdulkadir Kaynak, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Nejdet Kaynak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.</p>

Baba ve oğlu, çağırılan ambulanslarla özel hastanelere kaldırıldı. Ancak Abdulkadir Kaynak, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Nejdet Kaynak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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