Denizli'de feci kaza: İngiliz turist hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi!

Sağ kısmında hasar oluşan otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından camlardan merdivenle çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı adlı kadın hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 20 kişi ise yaralandı.