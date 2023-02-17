Depremde harabeye dönen mahalle drone ile havadan görüntülendi

"17 BİN 703 HEMŞEHRİMİZ TAHLİYE EDİLMİŞTİR"

Diğer yandan, ilçedeki son gelişmelerle ilgili Elbistan Kaymakamlığı tarafından sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizin farklı noktalarında 2 bin 657 çadır kurulmuş olup, bu çadırlardan bin 877'sinde şu an itibariyle 7 bin 168 vatandaşımız bulunmaktadır.