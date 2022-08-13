'Deterjan Pazarı' dolandırıcılığında yeni ayrıntılar: Sadece üretim var satış yok
SADECE ÜRETİM VAR SATIŞ YOK
NTV'de yer alan habere göre, firmaya ait fabrikada yapılan arama ve incelemelerde ürünlerin, atıl durumda olduğu görüldü. Fabrikadaki dosyalar üzerinde yapılan incelemelerde ise firmanın, bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, yurt içine ve dışına satış yapmadığı tespit edildi.
"DETERJAN TOPLARI TOZ HALİNE GETİRİLİP ÜYELERE SATILDI"
Bir mağdurun iddiasına göre, teslim edilen ürünlerin bir kısmı işlemden geçirildikten sonra üretim yapılması için tekrar satıldı.
Firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
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