Dişinden tırnağından artırarak almıştı; hırsız böyle çaldı

Ekmek teknesinin çalınması nedeni ile işlerinin yarım kaldığını ifade eden Çakmak, “Bunun maddi boyutundan çok manevi değeri daha fazla idi. Tarım işlerini onla hallediyordum. O olmadığı zaman elim kolum kalmıyor işimi göremiyorum. Hayvanların yiyeceğini onunla görüyordum. 4 yıl önce almıştım şu an alma şansım yok. Çünkü ben onu zor şartlarda çalışarak almıştım” dedi.

Yaşlı adamın kapı komşusu Ayten Polat (70) ise yaklaşık 1 ay önce 4 tonluk su tankının çalındığını söyledi. Hırsızlık olaylarının mahallerinde çoğaldığını belirten yaşlı kadın mağdur olduklarını kaydetti.