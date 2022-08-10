Hırsızdan korkup 'çantasına' koyduğu 200 bin liralık altını, 'pazarda' çaldırdı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:28

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde, 5 Ağustos günü 4 yıllık evli 2 çocuk annesi Çiçek Yurdakul, semt pazarına giderken düğününde takılan ve çocuklarının doğumunda hediye edilen yaklaşık 200 bin liralık altını, eve hırsız girer korkusuyla çantasına koyup, çocukları ve kayınvalidesi ile birlikte pazara gitti.

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