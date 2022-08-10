Hırsızdan korkup 'çantasına' koyduğu 200 bin liralık altını, 'pazarda' çaldırdı
Bursa'da Çiçek Yurdakul'un evine hırsız girer korkusuyla altınlarını yanında taşıdığı çantası, pazarda alışveriş yaparken çalındı. Yaklaşık 200 bin liralık altınının çalındığını belirten Yurdakul, "Eve girecek hırsızdan korktuğum için çantama koyup yanıma aldığım altınları pazarda çaldırdım. O altınlar bizim her şeyimizdi. O günden sonra panik atak oldum" dedi.
Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde, 5 Ağustos günü 4 yıllık evli 2 çocuk annesi Çiçek Yurdakul, semt pazarına giderken düğününde takılan ve çocuklarının doğumunda hediye edilen yaklaşık 200 bin liralık altını, eve hırsız girer korkusuyla çantasına koyup, çocukları ve kayınvalidesi ile birlikte pazara gitti.
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