Diyarbakır’daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Dün saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, çevredeki Bağacık, Ağaçsever ve Yazçiçeği mahallelerine sıçradı.