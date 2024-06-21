Diyarbakır’daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki örtü yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

İHA
21 Haziran 2024 Cuma, 14:32
Diyarbakır’daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Dün saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, çevredeki Bağacık, Ağaçsever ve Yazçiçeği mahallelerine sıçradı.

Diyarbakır’daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İhbar üzerine yangın alanına çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazı vatandaşlar Çınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumları ağır olanlar ise kentteki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır’daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yangın, ekipler tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları hava ve karadan devam ediyor.

Diyarbakır’daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yangının nedeni araştırılıyor.

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