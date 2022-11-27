Doğuda yüksek kesimler karla kaplandı

AA
27 Kasım 2022 Pazar, 12:48
<p>Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler karla kaplandı.</p>

Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler karla kaplandı.

<p>Ağrı'da da yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oldu. Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.</p>

Ağrı'da da yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oldu. Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.

<p>Tunceli'de de bir süredir devam eden sağanak, Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde kar yağışına dönüştü.</p> <p>Bu ilçelerdeki 3 bin rakımlı dağlar, sis bulutları arasında ayrı güzellik oluşturdu.</p>

Tunceli'de de bir süredir devam eden sağanak, Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde kar yağışına dönüştü.

Bu ilçelerdeki 3 bin rakımlı dağlar, sis bulutları arasında ayrı güzellik oluşturdu.

<p>Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yüksek rakımdaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.</p>

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yüksek rakımdaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

<p>Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak, yükseklerde kar yağışına dönüştü.</p>

Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak, yükseklerde kar yağışına dönüştü.

<p>Kar yağışı özellikle Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof karayollarında etkisini arttırdı.</p>

Kar yağışı özellikle Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof karayollarında etkisini arttırdı.

<p>Erzurum genelinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.</p>

Erzurum genelinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

<p>Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken'de ise kar kalınlığı 16 santimetreye ulaştı.</p>

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken'de ise kar kalınlığı 16 santimetreye ulaştı.

<p>Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düşmesi nedeniyle buzlanma riskine karşı Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezinde, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarında çalışma yaptı.</p>

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düşmesi nedeniyle buzlanma riskine karşı Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezinde, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarında çalışma yaptı.

Ardahan Erzurum Kar kar yağışı Tunceli Kars Ağrı

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