Dünyanın en havalı sokakları ve caddeleri belli oldu: Türkiye'den de hangi cadde var?

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 15:38
<p><strong>Time Out</strong> dergisinin son araştırması dünyada büyük ses getirdi. </p> <p>Dünyanın en havalı 33 caddesini sıralayan medya şirketi Time Out, listeye İstanbul'un önemli yerlerinden bir bölgeyi de dahil etti.</p> <p> 20.000 şehir sakini ve uzmanın katılımıyla gerçekleşen; yemek, kültür, toplum bakımından değerlendirilen 33 cadde içerisinde Türkiye'den seçilen yer ise kolay kolay tahmin edilecek bir cadde değil.</p> <p>Time Out’un seyahat editörü <strong>James Manning</strong> liste için “<strong>Dünyanın çoğunda, pandemi öncesi yaşam geri döndü. Dünyanın En Havalı Sokakları listemiz, uzman editörlerimiz ve katkıda bulunanlar da dahil olmak üzere hemen şimdi gezinmenizi önerdiği ana caddeleri içeriyor</strong>” ifadelerini kullandı.</p> <p>İşte, o liste...</p>

Time Out dergisinin son araştırması dünyada büyük ses getirdi. 

Dünyanın en havalı 33 caddesini sıralayan medya şirketi Time Out, listeye İstanbul'un önemli yerlerinden bir bölgeyi de dahil etti.

 20.000 şehir sakini ve uzmanın katılımıyla gerçekleşen; yemek, kültür, toplum bakımından değerlendirilen 33 cadde içerisinde Türkiye'den seçilen yer ise kolay kolay tahmin edilecek bir cadde değil.

Time Out’un seyahat editörü James Manning liste için “Dünyanın çoğunda, pandemi öncesi yaşam geri döndü. Dünyanın En Havalı Sokakları listemiz, uzman editörlerimiz ve katkıda bulunanlar da dahil olmak üzere hemen şimdi gezinmenizi önerdiği ana caddeleri içeriyor” ifadelerini kullandı.

İşte, o liste...

<p><strong>33. Everton Yolu, Singapur</strong></p>

33. Everton Yolu, Singapur

<div> <p><strong>32. Colaba Geçidi, Bombay</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="12"> </div>

32. Colaba Geçidi, Bombay

 
<div> <p><strong>31. Newbury Caddesi, Boston</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="15"> </div>

31. Newbury Caddesi, Boston

 
<div> <p><strong>30. Carrer del Comte Borrell, Barselona</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="18"> </div>

30. Carrer del Comte Borrell, Barselona

 
<div> <div> <p><strong>29. MacDougal Caddesi, New York</strong></p> </div> </div>

29. MacDougal Caddesi, New York

<div> <p><strong>28. Calle Echegaray, Madrid</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="21"> </div>

28. Calle Echegaray, Madrid

 
<div> <p><strong>27. Süleyman Seba Caddesi, İstanbul</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="25"> </div>

27. Süleyman Seba Caddesi, İstanbul

 
<div> <p><strong>26. Kloof Caddesi, Cape Town</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="27"> </div>

26. Kloof Caddesi, Cape Town

 
<div> <div> <p><strong>25. Kagurazaka, Tokyo</strong></p> </div> </div>

25. Kagurazaka, Tokyo

<div> <p><strong>24. Enmore Yolu, Sidney</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="32"> </div>

24. Enmore Yolu, Sidney

 
<div> <p><strong>23. Jumeirah Sahil Yolu, Dubai</strong></p> </div>

23. Jumeirah Sahil Yolu, Dubai

<div> <p><strong> 22. Capel Caddesi, Dublin</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="35"> </div>

 22. Capel Caddesi, Dublin

 
<p><strong>21.Cutting Room Square, Manchester</strong></p>

21.Cutting Room Square, Manchester

<p><strong>20. Wentworth Bulvarı, Şikago</strong></p>

20. Wentworth Bulvarı, Şikago

<p><strong>19. Oxford Caddesi, Akra</strong></p>

19. Oxford Caddesi, Akra

<div> <p><strong>18. Praça das Flores, Lizbon</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="48"> </div>

18. Praça das Flores, Lizbon

 
<p><strong>17. Deptford High Street, Londra</strong></p>

17. Deptford High Street, Londra

<p><strong>16. Calle Ocho, Miami</strong></p>

16. Calle Ocho, Miami

<div> <p><strong>15. Via Provenza, Medellin</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="55"> </div>

15. Via Provenza, Medellin

 
<div> <p><strong>14. Ossington Bulvarı, Toronto</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="58"> </div>

14. Ossington Bulvarı, Toronto

 
<p><strong>13. Virgil Caddesi, Los Angeles</strong></p>

13. Virgil Caddesi, Los Angeles

<p><strong>12. Kolokotroni, Atina</strong></p>

12. Kolokotroni, Atina

<div> <p><strong>11. Avenida Ámsterdam, Mexico City</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="65"> </div>

11. Avenida Ámsterdam, Mexico City

 
<div> <p><strong>10. Hayes Caddesi, San Francisco</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="67"> </div>

10. Hayes Caddesi, San Francisco

 
<div> <div> <p><strong>9. Oranienstrasse, Berlin</strong></p> </div> </div>

9. Oranienstrasse, Berlin

<div> <p><strong>8. Yaowarat Yolu, Bangkok</strong></p> </div>

8. Yaowarat Yolu, Bangkok

<p><strong>7. Tai Ping Shan Caddesi, Hong Kong</strong></p>

7. Tai Ping Shan Caddesi, Hong Kong

<div> <p><strong>6. Karangahape Yolu, Auckland</strong></p> </div>

6. Karangahape Yolu, Auckland

<div> <div> <p><strong>5. Værnedamsvej, Kopenhag</strong></p> </div> </div>

5. Værnedamsvej, Kopenhag

<div> <p><strong>4. Yongkang Caddesi, Taipei</strong></p> </div>

4. Yongkang Caddesi, Taipei

<p><strong>3. Great Western Yolu, Glasgow</strong></p>

3. Great Western Yolu, Glasgow

<div> <p><strong>2. Gertrude Caddesi, Melbourne</strong></p> </div> <div data-wtg-lazy="87"> </div>

2. Gertrude Caddesi, Melbourne

 
<div> <div> <p><strong>1. Rue Wellington, Montreal</strong></p> </div> </div> <div> <div id="adpro-47" data-page="220" data-region="1157" data-category="5bc5c64f332d6228b40d4a65" data-loaded="true"> <div id="adslot-u9xPb" data-google-query-id="CLSu6IOT-_kCFRe3dwod4acIsA"> </div> </div> </div>

1. Rue Wellington, Montreal

 
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