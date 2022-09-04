Dünyanın en havalı sokakları ve caddeleri belli oldu: Türkiye'den de hangi cadde var?

Time Out dergisinin son araştırması dünyada büyük ses getirdi.

Dünyanın en havalı 33 caddesini sıralayan medya şirketi Time Out, listeye İstanbul'un önemli yerlerinden bir bölgeyi de dahil etti.

20.000 şehir sakini ve uzmanın katılımıyla gerçekleşen; yemek, kültür, toplum bakımından değerlendirilen 33 cadde içerisinde Türkiye'den seçilen yer ise kolay kolay tahmin edilecek bir cadde değil.

Time Out’un seyahat editörü James Manning liste için “Dünyanın çoğunda, pandemi öncesi yaşam geri döndü. Dünyanın En Havalı Sokakları listemiz, uzman editörlerimiz ve katkıda bulunanlar da dahil olmak üzere hemen şimdi gezinmenizi önerdiği ana caddeleri içeriyor” ifadelerini kullandı.

İşte, o liste...