Düzce'nin ilçeleri! Düzce'nin kaç ilçesi var? Düzce'nin ilçe nüfusları kaç? Düzce'nin ilçe belediyeleri hangi partiden?

Gümüşova

İlçe Düzce iline 18 km mesafede olup Düzce ovasının bitişiğindedir. Gümüşova ilçesi 1321 yılında Osman Bey’in silah arkadaşı Konuralp Gazi tarafından Düzce ve Üskübü ile birlikte fethedilmiştir. Bu bölge yerleşim yeri olarak Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 1991 tarihinde Cumayeri’ nden ayrılarak Gümüşova adı altında yeni ve müstakil bir ilçe haline gelmiştir. Gümüşova, Aralık 1999 tarihinde Düzce’nin il olması dolayısıyla Düzce’ye bağlandı.

Gümüşova'nın nüfusu 2020 verilerine göre 16.254'tür.

2019 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olarak Muharrem Tozan %48,1 oranı ile Belediye Başkanı seçildi.