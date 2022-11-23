Düzce'nin ilçeleri! Düzce'nin kaç ilçesi var? Düzce'nin ilçe nüfusları kaç? Düzce'nin ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Düzce'nin'nin nüfusu 2021 yılı verilerine göre 400.976'dır.
Düzce'nin 7 ilçesi vardır.
Düzce'nin ilçeleri; Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca
Akçakoca
Akçakoca, Karadeniz kıyı şeridinde 35 km uzunluğunda bir kumsala sahiptir. Özellikle 1950'den sonra turistik bir yer hâline gelmeye başlamıştır. Bunda özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere 3 saatlik bir uzakta olmasına bağlıdır. Akçakoca'nın nüfusu 2020 verilerine göre 39.229'dur.
2019 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olarak Mehmet Okan Yanmaz %41,4 oy oranı ile Belediye Başkanı seçildi.
Cumayeri
Çevrik ve Yeniyaka köyleri, 29 Mart 1968'de birleşerek Cumayeri adıyla belde belediyesi kuruldu. Cumayeri, 4 Temmuz 1987'de Gümüşova beldesiyle birleşerek Cumaova adı altında ilçe statüsüne kavuştu. Aralık 1993'te Cumaova olan ilçenin adı Cumayeri olarak değiştirildi ve Gümüşova’dan ayrılarak Bolu ilinde müstakil bir ilçe oldu. Cumayeri, Aralık 1999’da Düzce’nin il olmasıyla birlikte Düzce’ye bağlandı.
Düzce'nin kuzeybatısında yer alan ilçe, batıda Sakarya ili, Kuzeyde Akçakoca ilçesi, doğuda Çilimli ilçesi ve güneyde Gümüşova ilçesiyle komşudur. Cumayeri'nin nüfusu 2020 verilerine göre 15.002'dir.
2019 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olarak Mustafa Koloğlu %47,0 oranı ile Belediye Başkanı seçildi.
Çilimli
Osmanlı, Bizans döneminde Gümüşova’da çıkarılan madenlerin işlendiği ve zamanın darphanesi olduğu adının da buradan geldiği, “Çil’mi” sözcüğünün zamanla “Çilimli” olarak değişikliğe uğradığı halk arasında yaygın olarak söylenmektedir. 1869 yılına kadar Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı Göynük Kasabasına bağlı bir köy olan Çilimli, Düzce’nin kaza olmasından sonra Düzce’ye bağlanmıştır. 1957 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. Çilimli 1958 yılında nahiye olmuş 1990 yılında da ilçe olmuştur. Çilimli, Aralık 1999 tarihinde Düzce’nin il olması nedeniyle Düzce’ye bağlanmıştır.
Çilimli'nin nüfusu 2020 verilerine göre 19.902'dir.
2019 yerel seçimlerinde AKP'nin adayı olarak Muhsin Yavuz %50,5 oranı ile Belediye Başkanı seçildi.
Gölyaka
Efteni Gölü etrafına kurulduğu için, adına Gölyaka denmiştir, etrafı dağlarla çevrilidir. İstanbula 200 km, Ankaraya ise 250 Km mesafededir. Nüfus'un büyük çoğunluğu tarımdan geçinir. büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, fındık en önemli geçim kaynaklarıdır.
Gölyaka'nın nüfusu 2020 verilerine göre 20.408'dir.
2019 yerel seçimlerinde AKP'nin adayı olarak Yakup Demircan %51,8 oranı ile Belediye Başkanı seçildi.
Gümüşova
İlçe Düzce iline 18 km mesafede olup Düzce ovasının bitişiğindedir. Gümüşova ilçesi 1321 yılında Osman Bey’in silah arkadaşı Konuralp Gazi tarafından Düzce ve Üskübü ile birlikte fethedilmiştir. Bu bölge yerleşim yeri olarak Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 1991 tarihinde Cumayeri’ nden ayrılarak Gümüşova adı altında yeni ve müstakil bir ilçe haline gelmiştir. Gümüşova, Aralık 1999 tarihinde Düzce’nin il olması dolayısıyla Düzce’ye bağlandı.
Gümüşova'nın nüfusu 2020 verilerine göre 16.254'tür.
2019 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olarak Muharrem Tozan %48,1 oranı ile Belediye Başkanı seçildi.
Kaynaşlı
Kaynaşlı ilçesi 9 Aralık 1999 tarihinde 23901 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 584 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Düzce iline bağlı ilçe olmuştur. 12 Kasım 1999'de meydana gelen Düzce depreminin merkez üssüdür. Kaynaşlı, Düzce Ovasının doğu uzantısı olarak Bolu Dağı eteklerine kadar uzanan bir vadi üzerine kurulmuştur. İlçe sınırları doğuda Bolu ili, batıda Düzce ili, güneyde Mudurnu ilçesi ve kuzeyinde Yığılca ilçesi çevrilidir. Fenerbahçe Spor Kulübüne ait Topuk Yaylası Tesisleri ilçe sınırları içerisinde yer alır.
Kaynaşlı'nın nüfusu 2020 verilerine göre 20.545'tir.
2019 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olarak Birol Şahin %54,6 oranı ile Belediye Başkanı seçildi.
Yığılca
Batıdan Düzce ili ve Akçakoca ilçesi, güneyden Kaynaşlı ilçesi ve Bolu ili, kuzeyden Zonguldak ilinin Alaplı ilçesi, doğudan Bolu ilinin Mengen ilçesi ile çevrili bulunmaktadır. İlçenin il merkezine uzaklığı 33 km. olup en yakın komşu kentlerden Adapazarı’na 100 km, Ankara’ya 276 km ve İstanbul’a 234 km uzaklıktadır.
Yığılca'nın nüfusu 2020 verilerine göre 14.644'tür.
2019 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olarak Rasim Çam 47,4 oranı ile Belediye Başkanı seçildi.
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