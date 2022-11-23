Düzce depreminde 3. kattan atladı, hastanelik oldu
Düzce depremi sırasında 3'üncü kattan atlayana yurttaş hastaneye kaldırıldı. Yurttaşın atlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem sırasında Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan apartmanda oturan Çağlar L., panikle 3'üncü kattan atladı.
Bu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralanan Çağlar L. hastanede tedaviye alındı.
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