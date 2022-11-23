Düzce depreminde 3. kattan atladı, hastanelik oldu

Düzce depremi sırasında 3'üncü kattan atlayana yurttaş hastaneye kaldırıldı. Yurttaşın atlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
23 Kasım 2022 Çarşamba, 12:35
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem sırasında Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan apartmanda oturan Çağlar L., panikle 3'üncü kattan atladı.

Bu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralanan Çağlar L. hastanede tedaviye alındı.


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