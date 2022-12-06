En acı veda... Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası 73 yaşındaki emekli Albay Haydar Ulusoy için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı askeri tören sonrasında, defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.
Oyuncu ve Manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, pazar günü Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 73 yaşında hayatını kaybetmişti.
Ankara'da dün düzenlenen ilk törenin ardından Ulusoy'un cenazesi Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii'ne getirildi. Özge Ulusoy, annesi Armağan Ulusoy ve kardeşi Nilay Ulusoy cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Özge Ulusoy cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamazken, anne Armağan Ulusoy'un da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Törene ailenin yakınları, sevenleri ve birçok isim katıldı.
Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen askeri tören ve öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında, önce askeri top aracına sonrasında ise cenaze aracına nakledildi. Tören sonrasında cenaze, defnedilmek üzere Beykoz'da bulunan Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.
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