Fatih'teki tarihi çeşme şaşkınlık yarattı: 466 yıllık çeşmenin yeni hali!

Normal hali o ama maalesef siyaha boyanmış. Orijinal yapısı bozulmuş. Çeşmenin yapılış tarihi cami ve hazire ile birlikte 1558-1559 yılları arasındadır. Bu çeşme neredeyse kaybolma durumuna gelmişti. Hiçbir yerde bilgi yoktu. Çeşme 2 sene önce gündeme gelince kayıtlara geçti. Restore edeceğine dair bazı kurumlar açıklama yaptı. Ama bir gelişme olmadı. Beklemedeyiz” ifadelerini kullandı.