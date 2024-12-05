Galataport Paket Postanesi’nde 15 Şubat 2025 tarihine kadar gezilebilir

Yayınlanma: 05.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2024 - 04:39

Kurukahveci Mehmet Efendi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nü, İstanbul Galataport Paket Postanesi’nde “Hakiki Kahve Keyfi” sergisiyle kutlayacak. Sergi üç ana konuyu ele alıyor: Kahve ve Kahvehane bölümünde; ilk kez Etiyopya ve Yemen’de yetiştirilmeye başlayan ve sufi dervişler aracılığıyla yaygınlaştırılan kahvenin, 1500’lü yıllarda imparatorluk başkenti İstanbul’da çok yönlü bir ikram kültürüne dönüştüğü, kahvenin Avrupalı gezginler ve tacirler tarafından “Türk âdeti” olarak tarif edildiği, kahve ve kahvehane kültürünün özellikle 17. ile 19. yüzyıllar arasında tüm toplumların sanat, kültür, siyaset ve ekonomi alanlarına büyük katkı sağladığı özet bilgiler ve görsellerle ele alınıyor.

TEDARİK ZİNCİRİ

Kahve Yetiştiriciliği ve İklim Değişikliği bölümünde; kahve bitkisinin özellikleri, başlıca kahve türleri, kahve yetiştiriciliğinin zorlukları ile küresel iklim değişikliğinin son yıllarda kahve yetiştiriciliğini ve kahve tedarik zincirini nasıl tehdit ettiği anlatılıyor. Aynı bölümde ayrıca Türkiye’deki ilk kahve yetiştirme denemeleri ele alınıyor.

‘POP-UP’ MAĞAZA

Üçüncü bölümde ise kahve kültürümüzün 1871’den beri yaşatılmasında önemli bir görev üstlenen Kurukahveci Mehmet Efendi’nin kurum tarihi, günümüzdeki üretim ve ihracat faaliyetleri anlatılıyor. Galataport Paket Postanesi’nde 15 Şubat tarihine kadar gezilebilecek sergiyle birlikte Kurukahveci Mehmet Efendi kahve ürünlerinin satışı yapılacağı “pop-up” mağazada ise eski kahve fincanları, cezve, ibrik, kavurma ve öğütme aletleri gibi bazı tarihe kahve gereçleri sergileniyor. Bol kahve kokulu bir kış mevsimi için aklınızda ve gidilecekler listenizde olsun.