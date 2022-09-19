Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gaziler Günü' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Gaziler Günü' dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "18 Mart Şehitler Günü'nde şehit yakınlarına ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 09:57
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Gaziler Günü' mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gaziler Günü' dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

İktidara geldiklerinde, 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit yakınlarına ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; #GazilerGünü'nü kutluyorum.

Bir kez daha söylüyorum: 18 Mart Şehitler Gününde şehit yakınlarına ve 19 Eylül Gaziler Gününde malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız. Ayrıca eğitimden barınmaya, sağlıktan istihdama kadar birçok sorununu biz çözeceğiz"

Editör Notu: Yazıdaki yazım hataları ve ifadeler değişiklik yapılmadan aktarılmıştır. Yazım hataları yazının sahibine aittir.


Kemal Kılıçdaroğlu CHP gaziler günü

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