Gaziosmanpaşa'da rezidansta korkunç olay: Arızalanan asansörde kalan kişi, kurtarılırken 30 metreden boşluğa düşerek can verdi!

"BU KAZA GELİYORUM DEDİ"

Aynı rezidansta yaşayan Bayram Kocaman, "Akşam saatlerinde böyle bir hadisenin olduğunu mesajlaşma grubumuzda arkadaşlardan duydum. Asansörden bir kişinin düştüğünü ve hayatını kaybettiğini öğrendik. Daha önce de asansörlerin bozulması, durması gibi birçok hadise ile karşılaştık. Bakımlar yapılmıyor, bu şikayetler bize de geliyor. Bu kazanın olduğu blok ile ilgili grupta bir gün önce yazılan ifade aynen şu; 'Bu asansörlerin bakımı yapılmamış mıydı? Sürekli ses geliyor'. Bir gün sonra da bu hadise gerçekleşti. Asansörde kusursuz çalışıyor manasına gelen yeşil bandrolden, kısmi kusurlu anlamına gelen mavi bandrole çekilmişti. Yani bu kaza geliyorum dedi. Burada kimin ihmali varsa cezalandırılmasını talep ediyoruz. Site sakinleri çok tedirgin, asansörlere binemiyorlar. Bu sorunu çözümü için gereken neyse yapacağız" ifadelerini kullandı.