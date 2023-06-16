Hep Yek filminin konusu ne? Hep Yek filmi oyuncuları kimler? Hep Yek filmi nerede çekildi?
Hep Yek filmi tv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Hep Yek filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Hep Yek filminin konusu nedir? Hep Yek filmi oyuncuları kimler? Hep Yek filmi nerede çekildi?
Hep Yek, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu, senaristliğini Bilal Kalyoncu, Suat Özkan ve Alper Erze’nin üstlendiği, 2016 yapımlı bir komedi filmidir.
HEP YEK FİLMİNİN KONUSU NE?
Ülkenin en ünlü kabadayısının oğlu Cevat, ünlü bir manken olan Camilla'ya asık olur ve onu kaçırmaya karar verir.
HEP YEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Gürkan Uygun
Fırat Tanış
Gökhan Yıkılkan
İnan Ulaş Torun
Yüksel Arıcı
Füsun Demirel
Fuat Ergin
Adem Yılmaz
Tuna Orhan
Denise Capezza
Alparslan Özmol
Ergun Taş
Volkan Başaran
Erdal Bakır
HEP YEK FİLMİNİN NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir’in farklı semtlerinde gerçekleştirildi.
HEP YEK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hep Yek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlenmiştir.
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