Hep Yek filminin konusu ne? Hep Yek filmi oyuncuları kimler? Hep Yek filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:09

Güncelleme: 16.06.2023 - 12:09

Hep Yek, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu, senaristliğini Bilal Kalyoncu, Suat Özkan ve Alper Erze’nin üstlendiği, 2016 yapımlı bir komedi filmidir.

HEP YEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Ülkenin en ünlü kabadayısının oğlu Cevat, ünlü bir manken olan Camilla'ya asık olur ve onu kaçırmaya karar verir.

HEP YEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Gürkan Uygun

Fırat Tanış

Gökhan Yıkılkan

İnan Ulaş Torun

Yüksel Arıcı

Füsun Demirel

Fuat Ergin

Adem Yılmaz

Tuna Orhan

Denise Capezza

Alparslan Özmol

Ergun Taş

Volkan Başaran

Erdal Bakır

HEP YEK FİLMİNİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir’in farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

HEP YEK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hep Yek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlenmiştir.