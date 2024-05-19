İSKİ açıkladı: İşte İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

Yayınlanma: 19.05.2024 - 16:54

Güncelleme: 19.05.2024 - 16:54

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 81.88 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.22 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.64'le Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 19 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: