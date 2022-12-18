İstanbul buraya akın etti: Kırmızı Mektep'te 'yeni yıl' kuyruğu

"MİMARİ DOKUYU MERAK EDİYORUM"

Özlem Şensoy da "2 saat 5 dakikadır bekliyoruz. İlk defa gezeceğiz, ziyarete kapalı bir her olduğu için yılda bir defa bunun için açılıyor. Heyecanlıyız. Ben mimari dokuyu merak ediyorum. Dışarıdan çok görkemli ve her zaman önünden geçerken etkilendiğim bir yer. İçerisi nasıl mimarisi nasıl onu merak ediyorum" diye konuştu.