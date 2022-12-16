TEMA Vakfı'ndan fidan çağrısı: En anlamlı yeni yıl hediyesi
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı, yeni yılı karşılarken anlamlı ve ekonomik bir hediye vermek isteyen herkesi fidan bağışı yapmaya çağırdı.
Bugüne kadar 27 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 23 milyondan fazla fidanı ve 22 bin futbol sahası büyüklüğünde alanda 700 milyon meşe palamudunu toprakla buluşturan TEMA, yeni yıl için yurttaşları fidan bağışına çağırdı.
İklim krizinin her geçen gün etkilerini artırdığını hatırlatan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Ne yazık ki, geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmek üzeriyiz. Fakat bu gidişatı değiştirmek için hâlâ bir şansımız var. Biliyoruz ki; iklim kriziyle mücadelede ağaçlandırma çalışmalarının etkisi çok büyük. 2021'de hepimizin yüreklerini yakan orman yangınlarını hatırlıyoruz. O günlerde bir kere daha, ormanın ve doğanın bizim için değerini anladık. Hem var olan ormanlarımızı korumamız ve yaşatmamız hem de ülkemize yeni ormanlar kazandırmamız gerektiğini artık çok daha iyi biliyoruz” diye konuştu.
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