Hafta sonunda yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

23 Ekim 2022 Pazar, 08:54

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacağından ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarının 21-22. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İzmir yönü emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması dolayısıyla her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Sakarya-Bilecik yolunun 47-50. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Adapazarı istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Göynük-Nallıhan yolunun 19- 27. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Nallıhan-Göynük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ezine-Küçükkuyu devlet yolunun 37-43. kilometrelerinde BSK çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Şırnak-Cizre yolunun 30-32. kilometrelerinde yol yapım ile bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı, Gümüşhane-Bayburt yolunun 41-53. kilometrelerinde (Gümüşhane Çevre yolu) 13 ayrı tünelde yürütülen elektrik, elektronik sistemi bakım-onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.