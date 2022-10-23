Hafta sonunda yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacağından ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarının 21-22. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İzmir yönü emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.
Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması dolayısıyla her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.
Sakarya-Bilecik yolunun 47-50. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Adapazarı istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Göynük-Nallıhan yolunun 19- 27. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Nallıhan-Göynük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ezine-Küçükkuyu devlet yolunun 37-43. kilometrelerinde BSK çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Şırnak-Cizre yolunun 30-32. kilometrelerinde yol yapım ile bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane il sınırı, Gümüşhane-Bayburt yolunun 41-53. kilometrelerinde (Gümüşhane Çevre yolu) 13 ayrı tünelde yürütülen elektrik, elektronik sistemi bakım-onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
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