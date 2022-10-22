Hafta sonunda yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:58

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana-Haymana 1 kavşakları 1-2. kilometrelerinde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle, Haymana bağlantı yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Aynı otoyolun Bozkır Kavşağı-Aksaray-Nevşehir il sınırı yolunun 0-1. kilometrelerinde, Niğde istikametinde, sağ şeritte bakım onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönü emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaledran-Anamur yolunun 17-18. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 61-64. kilometrelerindeki Değirmenağzı tünellerinde bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Korkuteli yolunun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikameti 47-58. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları yapıldığından yol trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Batman Beşiri Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik, yolun tek tarafından iki yönlü olarak devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 54. kilometresinde yol çökmesi tehlikesi nedeniyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Bayburt yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.