İstanbul'da dolunay kentin simge noktalarıyla fotoğraf karelerine yansıdı

AA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 08:29
<p>İstanbul'da sabaha karşı batmaya başlayan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.</p>

İstanbul'da sabaha karşı batmaya başlayan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

<p>Gün doğumundan hemen önce görülen dolunay, kentteki tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölen sundu.</p>

Gün doğumundan hemen önce görülen dolunay, kentteki tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölen sundu.

<p>Özellikle 2 yıl önce yeniden cami olarak kullanılmaya başlanan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve kentin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.</p>

Özellikle 2 yıl önce yeniden cami olarak kullanılmaya başlanan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve kentin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

<p>Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.</p>

Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.

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dolunay Manzara İstanbul

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