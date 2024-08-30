İstanbul'da tarihi mekanlara 'Zafer Bayramı' ışıklandırması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe yemin kapısına ışık boyama tekniğiyle Türk Bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı logosu yansıtıldı.