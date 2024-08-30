İstanbul'da tarihi mekanlara 'Zafer Bayramı' ışıklandırması

İletişim Başkanlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar ışıklandırıldı.

DHA
30 Ağustos 2024 Cuma, 22:03
İstanbul'da tarihi mekanlara 'Zafer Bayramı' ışıklandırması

İstanbul'da bazı tarihi mekanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle ışıklandırıldı.

İstanbul'da tarihi mekanlara 'Zafer Bayramı' ışıklandırması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe yemin kapısına ışık boyama tekniğiyle Türk Bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı logosu yansıtıldı.

İstanbul'da tarihi mekanlara 'Zafer Bayramı' ışıklandırması

O ışıklandırmalar böyle görüntülendi.

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