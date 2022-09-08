İstanbul'un iki ilçesinde 10 saatlik su kesintisi
İSKİ, İstanbul'daki iki ilçede 10 saati aşan su kesintisi yapılacağını açıkladı.
İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre iki ilçede gece geç saatlerde başlayan kesinti tahmini olarak öğle saatlerine doğru sona erecek.
İşte 8 Eylül Perşembe günü İSKİ tarafından su kesintisi uygulanacak iki ilçe ve kesinti saatleri:
İlçe : Avcılar
Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Video Haberler
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- İYİ Parti'de istifa
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- 'İYİ Parti'ye tuzak kuruyorlar'
- ÇHD davasında tutukluğa devam kararı
- İYİ Parti'den Yarkadaş hakkında suç duyurusu
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- AKP ve MHP'ye kötü haber...