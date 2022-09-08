İstanbul'un iki ilçesinde 10 saatlik su kesintisi

08 Eylül 2022 Perşembe, 09:38

İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre iki ilçede gece geç saatlerde başlayan kesinti tahmini olarak öğle saatlerine doğru sona erecek.

İşte 8 Eylül Perşembe günü İSKİ tarafından su kesintisi uygulanacak iki ilçe ve kesinti saatleri:

İlçe : Avcılar

Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.