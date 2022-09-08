İstanbul'un iki ilçesinde 10 saatlik su kesintisi

İSKİ, İstanbul'daki iki ilçede 10 saati aşan su kesintisi yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 09:38
İstanbul'un iki ilçesinde 10 saatlik su kesintisi
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İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre iki ilçede gece geç saatlerde başlayan kesinti tahmini olarak öğle saatlerine doğru sona erecek.

İşte 8 Eylül Perşembe günü İSKİ tarafından su kesintisi uygulanacak iki ilçe ve kesinti saatleri:

İlçe : Avcılar

Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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