İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada Mahallesinde dün akşam saat 19.00'da kesilen suyun bugün akşam saat 20.30'da geleceği tahmin ediliyor.
SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER
Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 25 saat su verilmeyeceği açıklandı.
Bağcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 09.20'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor.
Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.41'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor.
Şişli'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.46'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor.
Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 10.52'd3 başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor.
Zeytinburnu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 10.37'de başlayacağı ve 12.30'da bitmesi öngörülüyor.
Sarıyer'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.15'da başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor.
Pendik'te yaşanacak su kesintisinin saat 07.52'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor.
Kadıköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.32'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor.
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