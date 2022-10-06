İstanbul'un kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor: Etkinlikler Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı

ANKA
06 Ekim 2022 Perşembe, 13:13
<p>İstanbul’un kurtuluşunun 99’uncu İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te kurtarıldı. </p>

İstanbul’un kurtuluşunun 99’uncu İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te kurtarıldı. 

<p>İstanbul’un kurtuluşunun 99. yıl dönümü için ilk tören, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlendi.</p>

İstanbul’un kurtuluşunun 99. yıl dönümü için ilk tören, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlendi.

<p>İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Paşa ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. </p>

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Paşa ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

<p>CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da törene katılanlar arasında yer aldı. Törende sırasıyla Yerlikaya, Topcu ve İmamoğlu, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. </p>

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da törene katılanlar arasında yer aldı. Törende sırasıyla Yerlikaya, Topcu ve İmamoğlu, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. 

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından önce İmamoğlu, sonra Yerlikaya, Anıt Özel Defteri’ne yazdıkları mesajları okudu.</p>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından önce İmamoğlu, sonra Yerlikaya, Anıt Özel Defteri’ne yazdıkları mesajları okudu.

<p><strong>“MİRASINIZ, EMANETİNİZ EMİN ELLERDEDİR”</strong></p> <p>İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:</p> <p>“Büyük Atatürk; dünyanın en güzel, en değerli şehri İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İstanbul, aziz milletimizin topyekûn verdiği, tarihte emsaline az rastlanır bir çaba ve mücadele ile işgalden arındırılmıştır. Bu destansı mücadele, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde başarabileceklerinin bir göstergesidir. Başta siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarına sonsuza kadar minnettarız. Vatan için hayatını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. İstanbul bize, onu milletimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han’dan ve düşman işgalinden kurtaran sizden mirastır. Mirasınız, emanetiniz emin ellerdedir. İstanbul’u, geçmişten gelen değerlerini koruyup yeni yatırımlarla güçlendirerek daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. İstanbul’a ve 16 milyon İstanbulluya hizmet etmekten onur duyuyoruz.”</p>

“MİRASINIZ, EMANETİNİZ EMİN ELLERDEDİR”

İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Büyük Atatürk; dünyanın en güzel, en değerli şehri İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İstanbul, aziz milletimizin topyekûn verdiği, tarihte emsaline az rastlanır bir çaba ve mücadele ile işgalden arındırılmıştır. Bu destansı mücadele, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde başarabileceklerinin bir göstergesidir. Başta siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarına sonsuza kadar minnettarız. Vatan için hayatını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. İstanbul bize, onu milletimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han’dan ve düşman işgalinden kurtaran sizden mirastır. Mirasınız, emanetiniz emin ellerdedir. İstanbul’u, geçmişten gelen değerlerini koruyup yeni yatırımlarla güçlendirerek daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. İstanbul’a ve 16 milyon İstanbulluya hizmet etmekten onur duyuyoruz.”

<p>Tören, İBB Mehteran Bölüğü’nün dinletisiyle son buldu.</p>

Tören, İBB Mehteran Bölüğü’nün dinletisiyle son buldu.

<p><strong>ATATÜRK’ÜN MAKAM ARACININ BENZERİ KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ İÇİN SAMSUN'DAN GETİRTİLDİ</strong></p> <p>Törenin ardından Yerlikaya, Topcu ve İmamoğlu, aralarında Kurtuluş Savaşı komutanlarından Şükrü Naili Paşa’nın torunu Nilüfer Tapan’ın da bulunduğu protokol heyeti, Cumhuriyet Anıtı önünde anı fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, daha sonra Yerlikaya ve beraberinde bulunan heyeti, İBB olarak Samsun’dan İstanbul’un kurtuluşuna özel getirttikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün makam otomobilinin birebir benzerinin bulunduğu alana davet etti. İmamoğlu, 55 TC 008 plakalı aracın, İstanbul’un kurtuluş rotası olan Dolmabahçe’den Gülhane Parkı’na kadar olan güzergahı kat edeceği bilgisini paylaştı.</p>

ATATÜRK’ÜN MAKAM ARACININ BENZERİ KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ İÇİN SAMSUN'DAN GETİRTİLDİ

Törenin ardından Yerlikaya, Topcu ve İmamoğlu, aralarında Kurtuluş Savaşı komutanlarından Şükrü Naili Paşa’nın torunu Nilüfer Tapan’ın da bulunduğu protokol heyeti, Cumhuriyet Anıtı önünde anı fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, daha sonra Yerlikaya ve beraberinde bulunan heyeti, İBB olarak Samsun’dan İstanbul’un kurtuluşuna özel getirttikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün makam otomobilinin birebir benzerinin bulunduğu alana davet etti. İmamoğlu, 55 TC 008 plakalı aracın, İstanbul’un kurtuluş rotası olan Dolmabahçe’den Gülhane Parkı’na kadar olan güzergahı kat edeceği bilgisini paylaştı.

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