İstanbul'un kurtuluşunun 99. yılı kutlanıyor: Etkinlikler Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle başladı
“MİRASINIZ, EMANETİNİZ EMİN ELLERDEDİR”
İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:
“Büyük Atatürk; dünyanın en güzel, en değerli şehri İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İstanbul, aziz milletimizin topyekûn verdiği, tarihte emsaline az rastlanır bir çaba ve mücadele ile işgalden arındırılmıştır. Bu destansı mücadele, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde başarabileceklerinin bir göstergesidir. Başta siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarına sonsuza kadar minnettarız. Vatan için hayatını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. İstanbul bize, onu milletimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han’dan ve düşman işgalinden kurtaran sizden mirastır. Mirasınız, emanetiniz emin ellerdedir. İstanbul’u, geçmişten gelen değerlerini koruyup yeni yatırımlarla güçlendirerek daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. İstanbul’a ve 16 milyon İstanbulluya hizmet etmekten onur duyuyoruz.”
ATATÜRK’ÜN MAKAM ARACININ BENZERİ KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ İÇİN SAMSUN'DAN GETİRTİLDİ
Törenin ardından Yerlikaya, Topcu ve İmamoğlu, aralarında Kurtuluş Savaşı komutanlarından Şükrü Naili Paşa’nın torunu Nilüfer Tapan’ın da bulunduğu protokol heyeti, Cumhuriyet Anıtı önünde anı fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, daha sonra Yerlikaya ve beraberinde bulunan heyeti, İBB olarak Samsun’dan İstanbul’un kurtuluşuna özel getirttikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün makam otomobilinin birebir benzerinin bulunduğu alana davet etti. İmamoğlu, 55 TC 008 plakalı aracın, İstanbul’un kurtuluş rotası olan Dolmabahçe’den Gülhane Parkı’na kadar olan güzergahı kat edeceği bilgisini paylaştı.
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