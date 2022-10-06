Ekrem İmamoğlu: Bunu basına açıklayacak kişi ben değilim, adabıma sığmaz

06 Ekim 2022 Perşembe, 13:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un Kurtuluşu’nun 99’ncu yılı kutlaması nedeniyle bulunduğu Taksim Meydanı’nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’na sorulan sorular ve İBB Başkanı’nın verdiği yanıtlar şöyle oldu:

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı projesiyle alakalı dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izniyle ilgili dün bir çağrınız olmuştu ve bu çağrınıza da bir yanıt geldi Sayın Nebati’den. Bununla ilgili son durumu alabilir miyiz?

“1 YILDIR BEKLİYORDUK”

“Teşekkür ediyoruz. Neticede İstanbul'a hizmet için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bu sürece dair Ekim 2021’den beri bekleyen, yani 1 yıldır bekleyen, bir metroyla ilgili finansman onayıyla alakalı bir yazıydı. Ve bu yazı onayını 1 yıldır bekliyorduk. Dün hem konuşmamda daha sonra da sosyal medya üzerinden bu konudaki talebimizi ve duyurumuzu yaptık. Kendisi de 1 hafta önce imzaladığını söyledi. Ama yine de 1 yıl üstüne de olsa Sayın Bakan'a teşekkür ederiz. Zira bahsettiğimiz hat; Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattı, yakın zamanda açılması planlanan Finans Şehir’in tam altından geçiyor ve orada 80 bin insanın çalışması bekleniyor. Biz, görevi devraldığımızda, 2,5 yıl önce ihale edilmesine rağmen, neredeyse yüzde 3 seviyesinde, daha hiç başlanmamış bir hattı. Tam gaz devam ediyor. Hiç hız kesmedik. Ama bu finansman, elbette hızımızı daha da yükseltecek. Her ne kadar dün sosyal medyada, ‘Bir şeyden haberin yok vesaire’ şu, bu yazılsa da onların hepsine kulağımız tıkalı. Devlet kurumları arasındaki diyalogları, basına açıklayacak kişi değilim ben. Nezaketime sığmaz, devlet adabıma sığmaz.”

“KİMSE KİMSEYE BURUN KIVIRAMAZ”

“Hepimiz milletin görevlendirdiği insanlarız; ama seçimle ama atamayla. Kimse kimseye burun kıvıramaz. Yaptığımız iş, kimsenin kendi kişisel yolculuğuna dair değil. Yaptığımız iş, millete ve memlekete hizmet. Bu bağlamda ben de her hassasiyetle, Sayın Bakan veya diğer bakanlar, ‘Şu konuyu görüşmek istiyoruz Ekrem Bey, sizi İstanbul'dan Ankara'ya davet ediyoruz’ dediklerinde milletimiz, memleketimiz ve şehrimiz adına koşa koşa gideriz. Devlet adabı ve devlet insanlığı, bunu gerektirir. Biz aynı yerde, aynı duruşta, aynı anlayışla yolumuza devam ediyoruz”