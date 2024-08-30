İzmir'de görsel şölen: 500 dron Körfez’de unutulmaz anlar yaşattı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, İzmir’de unutulmayacak anlara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği dron gösterisi kentte görsel şölen yaşattı. Tam 500 dronun gökyüzüne yükselerek Atatürk portresi, Türk bayrağı gibi sembolleri oluşturduğu gösteride, İzmirli yurttaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2024 Cuma, 23:27
İzmir'de görsel şölen: 500 dron Körfez’de unutulmaz anlar yaşattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda dron gösterisi yaptı.

İzmir'de görsel şölen: 500 dron Körfez’de unutulmaz anlar yaşattı

İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarası, 500 dronun görsel şöleni ile unutulmayacak anlara sahne oldu.

İzmir'de görsel şölen: 500 dron Körfez’de unutulmaz anlar yaşattı

İzmirli yurttaşların gösteriyi en iyi açıdan izleyebilmesi için Alsancak İskelesi’ne platform kuruldu. 

İzmir'de görsel şölen: 500 dron Körfez’de unutulmaz anlar yaşattı

Çok sayıda İzmirli, ünlü oyuncu ve sunucu Yavuz Seçkin’in sunuculuğunda 30 Ağustos’u kutladı, hep bir ağızdan marşlar söyledi.

İzmir'de görsel şölen: 500 dron Körfez’de unutulmaz anlar yaşattı

Gösteride, 500 dron gökyüzüne yükseldi.

İzmir'de görsel şölen: 500 dron Körfez’de unutulmaz anlar yaşattı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ve imzası, Atatürk’ün “Zafer, ‘Zafer benimdir' diyebilenindir” sözü, zeybek oynayan bir efe, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” yazısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yazısı ve Saat Kulesi logosu ile Türk bayrağı görselleri, dronlar tarafından oluşturuldu.

İzmir'de görsel şölen: 500 dron Körfez’de unutulmaz anlar yaşattı

Kentin çeşitli noktalarından da izlenebilen görsel şöleni yakından görme fırsatı bulan İzmirliler, cep telefonu ile kayıt alarak unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.

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