İzmir'de görsel şölen: 500 dron Körfez’de unutulmaz anlar yaşattı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ve imzası, Atatürk’ün “Zafer, ‘Zafer benimdir' diyebilenindir” sözü, zeybek oynayan bir efe, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” yazısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yazısı ve Saat Kulesi logosu ile Türk bayrağı görselleri, dronlar tarafından oluşturuldu.