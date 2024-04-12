Jeofizik mühendisi ithal edemeyince kendisi yaptı, şimdi ihraç ediyor

Daha teknolojik, daha iyi, daha hızlı az yakıt kullananları için ne yapmamız gerekiyordu bunu düşündük. Yurt dışına gittik. Yurt dışında araştırdık. İtalya’ya gittik. Almanya’ya gittik. İtalya’dan makine almaya çalıştık. Hor gördüler. Geri kalmış ülke sınıfına sokuyorlar bizi küçük görüyorlar. Biz de, sizden niye makine alalım dedik. Kendi ülkemizde kendimiz yaparız dedik. Geldim ülkeme. İlk önce İkitelli Sanayi Sitesinde dolaştım. Nasıl yapabilirim diye düşündüm. Demir aldım, motor aldım. Kendim Güneşli’deki atölyede yapmaya başladım. İtalyanların makinelerinde daha iyi oldu. Ülkemin her tarafına sattım. Satıyoruz. Üretmeye devam ediyoruz.