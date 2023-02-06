Kahramanmaraş'ın ilçeleri! Kahramanmaraş'ın kaç ilçesi var? Kahramanmaraş'ın ilçe nüfusları kaç? Kahramanmaraş'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Kahramanmaraş'ın nüfusu 2021 yılına göre 1.171.298'dir. Kahramanmaraş'ın plaka kodu 46, alan kodu ise 0344'tür.
Kahramanmaraş'ın 11 ilçesi vardır.
Kahramanmaraş'ın ilçeleri: Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık, Türkoğlu.
Afşin
Afşin, Kahramanmaraş ilinin bir ilçesidir. 1572 tarihinde Osmanlı Devleti egemenliğine giren Efsus, 02.08.1944 gün ve 4642 sayılı kanunla 1944 yılında ilçe merkezi olmuş ve Afşin adını almıştır.
Türkiye'nin en büyük termik santral kompleksi olan Afşin-Elbistan Termik Santrali Afşin'in Çoğulhan kasabasındadır. Bu santral Afşin ilçe sınırları içindedir. Fakat santralde işletilen kömürlerin bulunduğu havzalar Elbistan ilçesi sınırlarındadır.
Yedi Uyurlar olarak da bilinen Eshab-l Kehf (Ashâb-ı Kehf) mağarasının ilçede olduğu iddia edilmektedir.
Türkiye'nin önemli ozanlarından Aşık Mahzuni Şerif (Şerif Çırık), Aşık Yener (Hacı Yener), Aşık Mahsudi (Osman Dağlı) Aşık Erfani (Serkan Açıkgöz) ve şair Hayati Vasfi Taşyürek bu ilçede doğmuştur.
Yüzölçümü 1,178 km², nüfusu 2021 yılına göre 80.138'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %56,73 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Fatih Güven olmuştur.
Andırın
İlçede Akdeniz iklimi görülmektedir. Andırın Kahramanmaraş'ın ve bölgenin en yeşil ve ormanlık ilçesidir. İlçe 57 mahalleden oluşmaktadır.
Yüzölçümü 490 km², nüfusu 2021 yılına göre 31.765'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %63,64 oy oranıyla AKP'nin adayı Ahmet Doğan olmuştur.
Çağlayancerit
Çağlayancerit ilçesi coğrafi olarak Akdeniz bölgesi sınırları içindedir. Kuzeyinde Nurhak, doğusunda Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi, güneyinde Pazarcık, batısında ise Kahramanmaraş ili Merkez ilçesi bulunmaktadır. İlçenin merkez rakımı 1150 metredir. İlçede Akdeniz iklimiyle karasal iklim arasında geçiş özelliği taşıyan iklim tipi hakimdir. Yaz mevsimi sıcak ve kurak kış ve mevsimi soğuk ve kar yağışlı, baharlar ise ılık ve yağışlıdır.
Yüzölçümü 642 km², nüfusu 2021 yılına göre 22.893'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,50 oy oranıyla MHP'nin adayı Hanifi Sarıaltun olmuştur.
Dulkadiroğlu
Dulkadiroğlu, 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Kahramanmaraş merkez ilçesinin ikiye bölünmesi sonucu ilçe olmuştur. Kahramanmaraş'ın en kalabalık ikinci ilçesidir.
Yüzölçümü 1,372 km², nüfusu 2021 yılına göre 223.532'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %67,79 oy oranıyla AKP'nin adayı Necati Okay olmuştur.
Ekinözü
Ekinözü ilçesinin doğusunda bulunan Nurhak ilçesi, batısında Göksun ilçesi, kuzeyinde Elbistan ilçesi, Güneyinde Kahramanmaraş ili ve Çağlayancerit ilçesi yer almaktadır. İlçenin rakımı 1200 metredir.
Yüzölçümü 692 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.631'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %51,66 oy oranıyla AKP'nin adayı Bilal Eker olmuştur.
Elbistan
İlçe konumu itibarıyla Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği noktada yer alır. Şehir merkezinden doğan ve Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri ile ünlüdür. Elbistan'ın tarihi çok eskiye dayanır. İlçe höyükler açısından çok zengindir. Kara Höyük mahallesinde yapılan kazı çalışmalarında Geç Hitit dönemine ait bazı eserler gün yüzüne çıkarılmıştır. Ayrıca Elbistan ilçesindeki Yukarı Ceyhan bölgesinde yapılan kazılarda şu ana kadar 21 tane höyüğe rastlanmıştır. Bugün Kahramanmaraş Müzesi'nde bulunan Maraş Aslanı Afşin (Arıtaş) 'de bulunmuştur. Elbistan'da henüz bir müze olmadığı için bu eserler; İstanbul, Ankara, Adana ve Kahramanmaraş'ta sergilenmektedir. Elbistan ve köylerinde Oğuzların Avşar, Bayat, Beydili boyları çoğunlukta olmakla birlikte hemen hemen 24 Oğuz boyunun tamamı mevcuttur.
Yüzölçümü 2.547 km², nüfusu 2021 yılına göre 141.977'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,65 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Gürbüz olmuştur.
Göksun
Göksun, 1908 yılında Kahramanmaraş iline bağlanmıştır. İlçe belediyesi 1908 yılında kurulmuştur. İlçede toplam 51 mahalle ve 7 kasaba vardır.
Yüzölçümü 1.940 km², nüfusu 2021 yılına göre 51.255'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %47,45 oy oranıyla AKP'nin adayı Hüseyin Coşkun Aydın olmuştur.
Nurhak
Cumhuriyet döneminde, önceleri Elbistan ilçesine bağlı bir köy olan Nurhak, 16.05.1971 tarihinde kurulan belediye teşkilatı ile belde statüsünü, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3644 sayılı kanunla da, ilçe statüsünü kazanmıştır.
Yüzölçümü 739 km², nüfusu 2021 yılına göre 12.323'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,46 oy oranıyla CHP'nin adayı İlhami Bozan olmuştur.
Onikişubat
Onikişubat, 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Kahramanmaraş merkez ilçesinin ikiye bölünmesi sonucu ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 2,438 km², nüfusu 2021 yılına göre 448.317'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %66,53 oy oranıyla AKP'nin adayı Hanefi Mahçiçek olmuştur.
Pazarcık
İlçenin bulunduğu alanın çok eski bir yerleşim yeri olduğu tarihi bilgilerle sabittir. Bu konuda 1958- 1969 yıllarında Prof. Dr. Kılıç Kökten tarafından yapılan arkeolojik çalışmalarda ilçenin Sarıl ve Ganidağı yamaçlarında Paleolitik Çağ’ın ilk devrelerine ait olduğu sanılan buluntulara rastlanmıştır. Eski ilçe merkezinin 1 km kuzeydoğusunda bulunan “Kırk Mağaralar” yöresinin M.Ö 3500-3000 yılları arasında önemli bir yerleşim merkezi olduğu kabul edilir.
Yüzölçümü 1.710 km², nüfusu 2021 yılına göre 69.879'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %45,65 oy oranıyla AKP'nin adayı İbrahim Yılmazcan olmuştur.
Pazarcık
İlçenin bulunduğu alanın çok eski bir yerleşim yeri olduğu tarihi bilgilerle sabittir. Bu konuda 1958- 1969 yıllarında Prof. Dr. Kılıç Kökten tarafından yapılan arkeolojik çalışmalarda ilçenin Sarıl ve Ganidağı yamaçlarında Paleolitik Çağ’ın ilk devrelerine ait olduğu sanılan buluntulara rastlanmıştır. Eski ilçe merkezinin 1 km kuzeydoğusunda bulunan “Kırk Mağaralar” yöresinin M.Ö 3500-3000 yılları arasında önemli bir yerleşim merkezi olduğu kabul edilir.
Yüzölçümü 1.710 km², nüfusu 2021 yılına göre 69.879'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %45,65 oy oranıyla AKP'nin adayı İbrahim Yılmazcan olmuştur.
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