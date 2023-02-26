Kahramanmaraş’ın son hali havadan görüntülendi

İHA
26 Şubat 2023 Pazar, 17:41
<p>7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’taki son durum havadan ve yerden görüntülendi. </p>

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’taki son durum havadan ve yerden görüntülendi. 

<p>6 Şubat günü meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’taki görüntüler duygulandırdı. </p>

6 Şubat günü meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’taki görüntüler duygulandırdı. 

<p>Depremde birçok bina enkaza dönerken, bazı mahallelerde de duvarı yıkılan evlerin içerisindeki süslemeler ve ev sahiplerinin evden çıkmadan önce bıraktıkları odaları görüntülere yansıdı. </p>

Depremde birçok bina enkaza dönerken, bazı mahallelerde de duvarı yıkılan evlerin içerisindeki süslemeler ve ev sahiplerinin evden çıkmadan önce bıraktıkları odaları görüntülere yansıdı. 

<p>Görüntülerde bazı sokaklarda tamamen yıkılan evler yer alırken, Kahramanmaraş Kalesi ve çevresindeki tarihi mahalleler de havadan görüntülendi. </p>

Görüntülerde bazı sokaklarda tamamen yıkılan evler yer alırken, Kahramanmaraş Kalesi ve çevresindeki tarihi mahalleler de havadan görüntülendi. 

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Kahramanmaraş depremi

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