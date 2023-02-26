Kahramanmaraş’ın son hali havadan görüntülendi
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’taki son durum havadan ve yerden görüntülendi.
6 Şubat günü meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’taki görüntüler duygulandırdı.
Depremde birçok bina enkaza dönerken, bazı mahallelerde de duvarı yıkılan evlerin içerisindeki süslemeler ve ev sahiplerinin evden çıkmadan önce bıraktıkları odaları görüntülere yansıdı.
Görüntülerde bazı sokaklarda tamamen yıkılan evler yer alırken, Kahramanmaraş Kalesi ve çevresindeki tarihi mahalleler de havadan görüntülendi.
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