Kayseri'nini ilçeleri! Kayseri'nini kaç ilçesi var? Kayseri'nini ilçe nüfusları kaç? Kayseri'nini ilçe belediyeleri hangi partiden?

Özvatan

İlçedeki en eski kalıntılar, Kızılırmak kenarında bulunan ve Hititlere ait olduğu tahmin edilen Harsanız ve Zırha Kaleleridir. Hititler döneminde bölgede madenci­lik ve ticaretle uğraşıldığı bilinmektedir. MÖ 430 yıllı civarında Zırha Kalesi Roma topraklarına katılmıştır, dolayısıyla yörede Roma Uygarlığının izlerine de rastlamak mümkündür. Özvatan İlçesi, Kayseri merkezinin 75 kilometre kuzeydoğusunda yer alır. Doğuda Sarıoğlan, batıda Felahiye, güneyde Bünyan ve Kocasinan İlçeleriyle, kuzeyde ise Yozgat il sınırlarıyla çevrilidir. İlçenin coğrafi yapısı engebeli, etrafı ise dağlarla çevrilidir. İlçede, İç Anadolu Bölgesi'nin iklim şartlarına uygun olarak, karasal iklim özellikleri hissedilir. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlı geçer. İlçe su kaynakları açısından zengindir. Kireçli ve killi toprak yapısı nedeniyle bu kaynaklar sulama suyu olarak kullanılmaktadır. İlçenin diğer yerleşim yerleri ile mülki sınırlarının bir kısmını Kızılırmak oluşturmaktadır. Ayrıca ilçenin içinden Öz Deresi geçmektedir. İlçede bulunan en yüksek dağ Orta Torosların kıvrımlarından olan 2233 metre yüksekliğindeki Akdağ'dır.

Yüzölçümü 321 km², nüfusu 2022 yılına göre 3.819'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %84,01 oy oranıyla MHP'nin adayı Halit Demir olmuştur.