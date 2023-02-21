Kayseri'nini ilçeleri! Kayseri'nini kaç ilçesi var? Kayseri'nini ilçe nüfusları kaç? Kayseri'nini ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2022 yılına göre toplam 812.580 olup, 405.398 erkek ve 407.182 kadından oluşmaktadır. Kayseri'nin nüfusu 2022 yılına göre 1.441.523'tür. Kayseri'nini trafik plaka numarası 38, alan kodu ise 0352'dir.
Kayseri'nini 16 ilçesi vardır.
Kayseri'nini ilçeleri: Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar.
Akkışla
Akkışla daha önce Sivas il sınırları içinde bulunmaktayken, Kayseri'nin il olması ile birlikte Kayseri ili Pınarbaşı (Aziziye) ilçesine bağlanmıştır. Ardından Bünyan ilçesine bağlanmış ve bu durum 1987 yılına kadar devam etmiştir. 19 Haziran 1987 tarihinde Kayseri'nin bir ilçesi olarak tescil edilmiştir. Akkışla'da Belediye teşkilatı 1953 yılında kurulmuştur. İlçe Akkışla adını; kuzeyindeki kayaların beyazlığından ötürü Ak ve kış aylarında hayvanların dışarıda kalmasına müsait olduğundan da Kışla kelimesini birleştirerek Akkışla olarak almıştır.
Yüzölçümü 547 km², nüfusu 2022 yılına göre 5.563'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %33,90 oy oranıyla Bağımsız aday Ali Kazgan olmuştur.
Bünyan
Bünyan tarihinin çok eski olduğuna dair kanıtlar ilçe yakınlarındaki köylerdeki mevcut mağara ve kalıntılardan anlaşılmaktadır. MÖ 4000-1200 yıllarından Hititlere dayandığı anlaşılmaktadır. İran, Asur ve Roma kültürlerini yaşamış Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Türkleşmiştir. Bölge, 1515 tarihinde Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.
Yüzölçümü 1.370 km², nüfusu 2022 yılına göre 29.704'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %58,50 oy oranıyla AKP'nin adayı Özkan Altun olmuştur.
Develi
Develi, Kayseri ilinin il merkezinden sonraki en büyük yerleşim yeri olup, İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak Bölümü'nde bulunmaktadır. Eski adı Everek'tir. Erciyes Dağı’nın 6 km güneyinde kurulmuştur. Günümüzde doğusunda Tomarza ilçesi ve Adana ilinin Tufanbeyli İlçesi, güneyinde Yahyalı ilçesi ile Adana ilinin Saimbeyli ve Feke ilçeleri, batısında Yeşilhisar İlçesi, kuzeybatısında İncesu ilçesi yer alır. 1926'ya Kadar Kozan'a bağlı olan Develi Kozan ilinin 1926'da ilçeye dönüştürülmesiyle Kayseri'ye bağlanmıştır.
Yüzölçümü 1.906 km², nüfusu 2022 yılına göre 66.840'tır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %48,19 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Cabbar olmuştur.
Felahiye
İlçe tarihi Hititler dönemine kadar uzanır. Hititler dönemine ait çevrede birçok tarihi eser kalıntıları mevcuttur. Sonrasında Roma ve Osmanlı yönetimine girmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Yozgat İli Boğazlıyan İlçesine bağlı bir bucak durumunda iken, 1925 yılında Yozgat İl Daimi Encümeni'nin kararı ile "Kurtuluş" anlamına gelen "Felâhiye" adını almıştır. İlçe 1926 yılında Kayseri İli merkez bucaklarından Güneşli “Mancusun”a bağlanmıştır. 15.10.1930 tarihinde bucak olmuş ve daha sonra 07.10.1957 tarihinde 7033 Sayılı yasa ile ilçe olmuştur.
Yüzölçümü 413 km², nüfusu 2022 yılına göre 5.419'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %43,80 oy oranıyla AKP'nin adayı Vural Coşkun olmuştur.
Hacılar
İlçe, Kayseri ilinin güneyinde, Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuştur. Kayseri’ye 11 km uzaklıkta olup, dutlarıyla ünlü Eğribucak Bağları'na yakındır. İlçenin merkez rakımı 1350 m.dir. Erciyes Dağı'nın önemli bir bölümü ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır. İlçenin kuzey ve doğusunda Melikgazi, güneyinde Develi, batısında ise İncesu İlçesi bulunmaktadır. Dokumacılık 1950’li yıllarda halkın en önde gelen geçim kaynağı durumundaydı. Evlerde ilkel bir şekilde dokunan bezler Kayseri’de ve civarında satılırdı. Bu bezlere “Hacılar Bezi” adı verilirdi. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, dokumacılık yerini ticaret ve sanayiye bırakmıştır. Hacılar Halkı, ipekli ve yünlü halı dokumacılığı, mobilya imalatı ve ticarette büyük başarı göstererek İl çapında kendisini kanıtlamış ve söz sahibi olmuştur.
Yüzölçümü 165 km², nüfusu 2022 yılına göre 12.465'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %60,82 oy oranıyla AKP'nin adayı Bilal Özdoğan olmuştur.
İncesu
İncesu, Kayseri'nin yaklaşık 30 kilometre güneybatısında yer almaktadır. Kayseri kuzeyinde, Melikgazi ve Hacılar doğusunda, Develi güneydoğu tarafında kalır. Kayseri'den Ulukışla'ya giden D-805 ana yolu, şehir ve ilçenin içinden kuzey-güney istikametinde geçmektedir. İlçe, Hodul Dağı sıradağlarının kuzey ucunda yer almaktadır. Kuzeybatıda Kocasinan sınırı Kızılırmak Nehri'ni izler. Güneyde kurumuş Çöl Gölü, güneydoğuda Sarı Göl ve ilçenin batısında İncesu Barajı vardır. İlçenin içinden akan ve kuzeyde Kızılırmak'a dökülen Kışla Deresi vardır.
Yüzölçümü 876 km², nüfusu 2022 yılına göre 29.120'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %50,74 oy oranıyla İyi Parti'nin adayı Mustafa İlmek olmuştur. Belediye başkanı, 2019'da AKP'ye geçmiştir.
Kocasinan
Kocasinan ilçesinin müstakil bir tarihi yapılaşması yoktur. Çünkü Kayseri şehrinin bünyesinden doğduğu için Kayseri ilinin tarihi yapısı içindedir. 2. Mahmut döneminde Karaman'ın livası olan Kayseri, 1846 yılında Yozgat'a, 1867 yılında Ankara'ya bağlı idi. Kayseri 2. Meşrutiyetin ilanından sonra bağımsız bir sancak olmuştur. Kültepe arkeolojik sit alanı bulunmaktadır.
Yüzölçümü 1.697 km², nüfusu 2022 yılına göre 409.005'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %61,07 oy oranıyla AKP'nin adayı Ahmet Çolakbayrakdar olmuştur.
Melikgazi
Melikgazi, Kayseri'nin en büyük ilçesidir. Şehrin tarih boyunca önemli kültür, sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gerçekleştiği merkezidir. Modern yapılanmanın bulunduğu Erciyes yamaçlarına kadar olan bölümü kapsar.
Yüzölçümü 163 km², nüfusu 2022 yılına göre 594.344'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %64,54 oy oranıyla AKP'nin adayı Mustafa Palancıoğlu olmuştur.
Özvatan
İlçedeki en eski kalıntılar, Kızılırmak kenarında bulunan ve Hititlere ait olduğu tahmin edilen Harsanız ve Zırha Kaleleridir. Hititler döneminde bölgede madencilik ve ticaretle uğraşıldığı bilinmektedir. MÖ 430 yıllı civarında Zırha Kalesi Roma topraklarına katılmıştır, dolayısıyla yörede Roma Uygarlığının izlerine de rastlamak mümkündür. Özvatan İlçesi, Kayseri merkezinin 75 kilometre kuzeydoğusunda yer alır. Doğuda Sarıoğlan, batıda Felahiye, güneyde Bünyan ve Kocasinan İlçeleriyle, kuzeyde ise Yozgat il sınırlarıyla çevrilidir. İlçenin coğrafi yapısı engebeli, etrafı ise dağlarla çevrilidir. İlçede, İç Anadolu Bölgesi'nin iklim şartlarına uygun olarak, karasal iklim özellikleri hissedilir. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlı geçer. İlçe su kaynakları açısından zengindir. Kireçli ve killi toprak yapısı nedeniyle bu kaynaklar sulama suyu olarak kullanılmaktadır. İlçenin diğer yerleşim yerleri ile mülki sınırlarının bir kısmını Kızılırmak oluşturmaktadır. Ayrıca ilçenin içinden Öz Deresi geçmektedir. İlçede bulunan en yüksek dağ Orta Torosların kıvrımlarından olan 2233 metre yüksekliğindeki Akdağ'dır.
Yüzölçümü 321 km², nüfusu 2022 yılına göre 3.819'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %84,01 oy oranıyla MHP'nin adayı Halit Demir olmuştur.
Pınarbaşı
Yazıhan ilçesinin tarihi tam olarak incelenememiştir. Yazıhan ilçesi Çin'in başkenti Pekin'den başlayıp MS 14. yüzyıla kadar uzanan İpek Yolu - Bakır Yolu kervanlarının konakladığı Suriye-Malatya, Gürün-Kayseri, Hekimhan-Sivas, tali yolu üzerinde yer almış, tarihi MÖ'ye kadar dayanmaktadır. Yazıhan, merkez ilçeye bağlı bir köy iken, 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla ilçe haline getirilen Yazıhan'da belediye teşkilatı 20 Ağustos 1990 tarihinde kurulmuştur.
Yüzölçümü 507 km², nüfusu 2022 yılına göre 11.984'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %64,04 oy oranıyla AKP'nin adayı Nevzat Öztürk olmuştur.
Sarıoğlan
Sarıoğlan İlçesinin kuruluşu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Eski bir yerleşim merkezi olduğu söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Pınarbaşı ilçesine bağlı küçük bir yerleşim merkezidir. Bünyan’ın ilçe oluşundan sonra Bünyan ilçesine bağlanmıştır. İlçeye bağlı Palas ve Karaözü kasabaları daha eski yerleşim merkezleridir. Palas kasabasında bulunan Ulu Camii 1200 yılında yapılmıştır.
Yüzölçümü 618 km², nüfusu 2022 yılına göre 13.396'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %39,00 oy oranıyla MHP'nin adayı Bekir Ayyıldırım olmuştur.
Sarız
İlçenin tarihi eski dönemlere, MÖ 700'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Kilikya, Bizans İmparatorluğu ve beyliklerden Dulkadiroğulları Beyliği hakimiyetinde kalmış olup, Osmanlı İmparatorluğuna Yavuz Sultan Selim döneminde 1515 yılında dahil edilmiştir. Coğrafi bakımdan İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin kesiştiği bölümde yer almaktadır. Sarız, Kayseri'nin Tomarza ve Pınarbaşı, Sivas'ın Gürün, Adana'nın Tufanbeyli, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçeleri ile çevrilidir. Başlıca akarsuyu, Seyhan Nehrinin bir kolu olan Sarız Çayı' dır.
Yüzölçümü 1.225 km², nüfusu 2022 yılına göre 43.919'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,16 oy oranıyla MHP'nin adayı Baki Bayrak olmuştur.
Talas
Talas'ın tarihi MÖ 1500'lere kadar uzanmaktadır. İlçe, (MÖ 1500'lerde) Mazaklar, (MÖ 510’larda) Kapadokyalılar, (MÖ 312'de) Kayrus, (MÖ 335'te) İskender'in istilası, (MÖ 37'den 1107'ye) Romalılar, 1070'te Alpaslan’ın hâkim olduğu Talas ismi ilk kez Moutalaske olarak Aziz Sabastan bahsederken geçmiştir. İlçe, Kayseri’nin güneydoğusunda olup 7 km mesafede olan Erciyes Dağı'nın eteğinde yer alır. İlçe'nin denizden yüksekliği 1100 metredir. Engebeli bir coğrafi yapıya sahiptir.
Yüzölçümü 328,86 km², nüfusu 2022 yılına göre 169.214'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %55,70 oy oranıyla AKP'nin adayı Mustafa Yalçın olmuştur.
Tomarza
Bölgenin çok eski bir yerleşim yeri olduğu İlçe merkezi ve Dadaloğlu Kasabasında bulunan ve bugün Kayseri’ deki müzelerde sergilenen ilk çağlara ait hayvan heykelleri, paralar ve kabartma resimlerden anlaşılmaktadır. Tomarza, I. Dünya Savaşı sırasında Kuvâ-yi Milliye kuvvetlerine ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Pusatlı mahallesi ve çevresi, Kuvâ-yi Milliye'ye cephanelik ambarı olmuştur. Mahallenin adı da buradan gelmektedir.
Yüzölçümü 1.485 km², nüfusu 2022 yılına göre 21.100'dür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %44,81 oy oranıyla AKP'nin adayı Davut Şahin olmuştur.
Yahyalı
İlçe, Anadoluya gelen Türk güçlerince kurulmuştur. Bu güçlerin önderliğini Seyyid Ali ve Yahya Ali (Yahya Gazi) yapmışlardır. Seyyid Ali’ye ait türbe Yahyalı Devlet Hastanesi bahçesinde, Yahya Gazi’ye ait türbe ise Yahyalı Ulu Camii avlusundadır. 1926'ya kadar Kozan'a bağlı olan Yahyalı, Kozan İlinin 1926'da İlçeye dönüştürülmesinden sonra Kayseri'ye bağlanmıştır. İlçe merkezi ve kuzeyindeki ovalık kesim İç Anadolu Bölgesi'nde olup, ilçenin güneyindeki Aladağlar'ın bulunduğu ormanlık kesim Akdeniz Bölgesi sınırları içerisindedir. Denizden yüksekliği 1210 metredir. İlçe sınırları içerisinden geçen Zamantı Irmağı, Kapuzbaşı Şelaleleri çayı, Derebağ Şelalesi çayı ve İlçe’nin içerisinden akmakta olan Kocaçay başlıca akarsulardır.
Yüzölçümü 1.546 km², nüfusu 2022 yılına göre 35.481'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %67,23 oy oranıyla AKP'nin adayı Esat Öztürk olmuştur.
Yeşilhisar
Osmanlı padişahı III. Mustafa tarafından Karaman'ın Niğde Sancağı'na bağlanan Yeşilhisar, 1858'de nahiye olarak Kayseri'ye, 1902 yılında ise İncesu ilçesine bağlı bir yerleşim yeri olmuştur. 11 Haziran 1947 tarihinde ilçe olmuştur. Uzun yıllar Develi Karahisar adıyla tanınmış olan belde isim benzerliği olan Develi ilçesinden dolayı 1945 yılında günümüzdeki adını almıştır. İlçe’nin kuruluşu kesin olarak bilinmemekle birlikte, ilk önce Hititler daha sonra Persler MÖ 3500 yıllarında da İskender'in emrine girmiştir. MÖ 317 yılında bu bölge Roma İmparatorluğunun hakimiyetine geçmiştir. Kapadokya bölgesinin sekiz büyük şehri içinde adı geçen Kbistra veya Siyiera bugünkü Yeşilhisardır.
Yüzölçümü 986 km², nüfusu 2022 yılına göre 15.531'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %56,23 oy oranıyla AKP'nin adayı Halit Taşyapan olmuştur.
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