Kentin dört bir yanında 29 Ekim coşkusu
Türkiye'nin birçok noktasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99'uncu yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kentin dört bir yanında kutlamalar yapılıp törenler düzenlendi. Düzenlenen törenlere her yaştan insan katıldı.
İşte bazı şehirlerden Cumhuriyet Bayramı görüntüleri:
Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Programda jandarma komando ekipleri gösteri sundu.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Şehir meydanında tüm ilk ve orta okulların katılımı ile kutlandı.
Kırklareli'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm coşkusuyla kutlandı. Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda törenler düzenlendi.
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