Kentin dört bir yanında 29 Ekim coşkusu

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 13:53
<p>Türkiye'nin birçok noktasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99'uncu yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.</p>

Türkiye'nin birçok noktasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99'uncu yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

<p>Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kentin dört bir yanında kutlamalar yapılıp törenler düzenlendi. Düzenlenen törenlere her yaştan insan katıldı.</p>

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kentin dört bir yanında kutlamalar yapılıp törenler düzenlendi. Düzenlenen törenlere her yaştan insan katıldı.

<p><strong>İşte bazı şehirlerden Cumhuriyet Bayramı görüntüleri:</strong></p>

İşte bazı şehirlerden Cumhuriyet Bayramı görüntüleri:

<p>Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Programda jandarma komando ekipleri gösteri sundu.</p>

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Programda jandarma komando ekipleri gösteri sundu.

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<p>Çanakkale'nin Çan ilçesinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Şehir meydanında tüm ilk ve orta okulların katılımı ile kutlandı. </p>

Çanakkale'nin Çan ilçesinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Şehir meydanında tüm ilk ve orta okulların katılımı ile kutlandı. 

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<p>Kırklareli'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm coşkusuyla kutlandı. Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda törenler düzenlendi. </p>

Kırklareli'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm coşkusuyla kutlandı. Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda törenler düzenlendi. 

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim

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