Konya'nın ilçeleri! Konya'nın kaç ilçesi var? Konya'nın ilçe nüfusları kaç? Konya'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Konya'nın nüfusu 2021 yılına göre 2.277.017'dir. Konya'nın Konya'nın trafik plaka numarası 42, alan kodu ise 0332'dir.
Konya'nın 30 ilçesi vardır.
Konya'nın ilçeleri: Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak.
Ahırlı
İlçe merkezi Seydişehir-Bozkır karayolu üzerinde kurulmuştur. İlçe toprakları dalgalı düzlüklerden meydana gelir. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Çarşamba Suyu başlıca akarsuyudur. Başlıca tarım ürünleri nohut ve tahıldır. Ovalık kesimin sulanabilen kısmında sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılır. Bozkır ilçesine bağlı bir bucak iken 9 Mayıs 1990'da 3644 sayılı kânunla ilçe olmuştur. Belediyesi 1962'de kurulmuştur. Yüzölçümü 423 km², nüfusu 2021 yılına göre 4.550'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %50,39 oy oranıyla AKP'nin adayı İsa Akgül olmuştur.
Akören
MS. 11. yüzyıldan itibaren ise bölgeye Bayındır ve Kayı Türk boylarının yerleştikleri söylenmekle birlikte şu anda bölgede yaşayan halkın 200 yıl önce buraya gelmiş olduğu da belirtilmektedir. Millî mücadele döneminde komşu ilçe Bozkır'da çıkan Bozkır isyanı sırasında ilçe bir süre isyancıların kontrolünde kalmıştır. Yüzölçümü 560,5 km², nüfusu 2021 yılına göre 5.784'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %65,96 oy oranıyla MHP'nin adayı İsmail Arslan olmuştur.
Akşehir
Nasreddin Hoca gençliğinden itibaren burada yaşamıştır. Türbesi de Akşehir'dedir. 2007 yılında Nasreddin Hoca Derneği, Türk Patent ve Marka Kurumu'nden Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'ye göre, "Dünyanın Ortası Akşehir" şeklindeki tescil belgesini almıştır. 24 Ağustos her yıl Akşehir Onur Günü olarak kutlanır. Dünyada Napolyon Kirazı adıyla bilinen ve Akşehir-Eber Gölleri arasında oluşan mikroklima etkisiyle aromasını kazanan kirazı da meşhurdur. Bu kiraz 2004 yılında Akşehir Kirazı adıyla tescil ettirilmiştir. İlçede bulunan Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü harita üzerinde yüzölçümü olarak Türkiye'nin 5. büyük gölüdür (353 km²). Akşehir Gölü, bilinçsiz sulama ve küresel ısınmanın etkisiyle her yıl yok olmaya bir adım daha yaklaşmaktadır. Yüzölçümü 815,8 km², nüfusu 2021 yılına göre 93.830'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,56 oy oranıyla AKP'nin adayı Salih Akkaya olmuştur.
Altınekin
İlçenin tarihi oldukça eski devirlere kadar uzanmaktadır. Anadolu Selçukluları döneminde önemli bir ticaret merkezi olan ilçe en parlak dönemini bu devirde yaşamıştır. Şehir merkezinde bulunan Zıvarık Hanı bu devirden kalan en önemli yapıdır. Cumhuriyet Dönemi'nde tüm kamu kuruluşlarıyla birlikte gelişmiş bir yerleşim merkezi haline gelmiştir. Ancak bu kurumların bilahare diğer ilçelere kaydırılmasıyla birlikte küçük bir nahiye halini dönüşmüştür. Sonraki süreçte ise Altınekin kasaba iken, 4 Temmuz 1987 gün ve 19507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanın 3292 Sayılı Kanunla ilçe olmuştur. Yüzölçümü 1.454 km², nüfusu 2021 yılına göre 14.178'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %65,42 oy oranıyla AKP'nin adayı Muharrem Dere olmuştur.
Beyşehir
İlçe, Batı Toroslar arasında yer alan, çukur alandadır. Bu çukurun büyük kesimini Beyşehir Gölü kaplar. Çukurluk gölün güneydoğusunda Beyşehir ovası devam eder. Toroslar, batıdan ve güneybatıdan yüksek sarp dikliklerle ovaya inerler. Beyşehir'deki düzlük alanlar bozkırlar halinde uzanır. Çevredeki dağlar ise, ormanlarla kaplıdır. Topraklar verimlidir. Geleneksel olarak yaz aylarında düzenlenen Beyşehir Göl Festivali'nde yurt çapında tanınmış sanatçıların konserleri, profesyonel ve halk bisiklet yarışları, at yarışları, fotoğraf yarışmaları, off-road gösterileri, konferanslar ve Beyşehir Gölü üzerinde yapılan çeşitli su etkinlikleri ile spor, kültür, sanat etkinlikleri yer almaktadır. Yüzölçümü 2,652 km², nüfusu 2020 yılına göre 77.137'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %47,48 oy oranıyla bağımsız aday Adil Bayındır olmuştur.
Bozkır
Bozkır, Konya Ovası’yla Toros Dağları arasında engebeli bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Orta Torosların eteğinde kurulan ve eski bir yerleşim yeri olan Bozkır, tarih sahnesinde yerini aldığından bu yana bünyesinde değişik toplumları barındırarak birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İsauralılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve Osmanlılar gibi farklı devletlerin hüküm sürdüğü bir yerleşim yeridir. Bozkır, 1858 yılına gelindiğinde ilçe olmuştur. Yüzölçümü 1.489 km², nüfusu 2021 yılına göre 25.600'dür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %61,90 oy oranıyla AKP'nin adayı Sadettin Saygı olmuştur.
Cihanbeyli
Cihanbeyli, kuzeye doğru uzanan Konya Ovası'nın devamı gibidir. İlçenin bulunduğu kesimler, geniş yayla özelliği gösterir. İlçe sınırlarındaki Tersakan Gölü, çevresindeki bataklık ve göletlerle birlikte 5500 hektarlık yer kaplar. Bu gölden sodyum sülfat madeni çıkarılmaktadır. Bu maden: soda, sabun, deri, boya, cam ve deterjan sanayisinde kullanılmaktadır. Kimyasal gübre yapımında kullanılan sodyum ve potasyum madenleri çıkarılır. Yüzölçümü 4,109 km², nüfusu 2021 yılına göre 51.434'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %44,21 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Kale olmuştur.
Çeltik
İlçenin Konya il merkezine uzaklığı 220 km olup Türkiye'de il merkezine en uzak 2. ilçe konumunda bulunmaktadır. İlçenin kuruluşu 11. ve 12. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı’nın ''Konya Tarihi'' adlı eserine göre Çeltik’in geçmişi Karaman Eyaletine bağlı Akçaşehir'e dayanmaktadır. Çeltik yakınlarındaki İbanın Kuyusu denilen yerde kurulan Akçaşehir 1902’de ilçe kimliği kazanmış, ancak bataklığı ve sivrisinek çokluğu sebebiyle ilçe sıfatıyla önce Hatırlı'ya verilmiş, daha sonra da Cihanbeyli’ye aktarılmış ve 1990 yılında ilçe olmuştur. Yüzölçümü 625 km², nüfusu 2021 yılına göre 9.635'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 69,87% oy oranıyla AKP'nin adayı Ali Meşe olmuştur.
Çumra
M. Kemal Atatürk trenle Adana'ya giderken Çumra'da verdiği mola esnasında Çumra istasyonundan etrafı seyredip sulama tesis ve lojmanlarını gördükten sonra; ''Bu şirin beldeyi geliştirmek, buraya önem vermek lazımdır. Çumra ilçe olmaya layıktır'' demiştir. Atatürk'ün emri ile 26 Haziran 1926 yılında, 30 Mayıs 1926 tarihli 404 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 877 sayılı kanunla Çumra İlçe merkezi haline getirilmiştir. Yüzölçümü 2330 km², nüfusu 2021 yılına göre 67.631'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %66,32 oy oranıyla AKP'nin adayı Recep Candan olmuştur.
Derbent
Osmanlı Döneminde, ''derbent'' kelimesi teşkilat anlamında kullanılmıştır. Bu anlamda, dağlar üzerindeki geçitlerde ve boğazlarda kullanılan karakollara ''derbent'' denilmiştir. Derbent, Selçuklular döneminde ''Eşrefoğulları Beyliği'' sınırları içinde kalmıştır. Yüzölçümü 300 km², nüfusu 2020 yılına göre 4.086'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %65,82 oy oranıyla AKP'nin adayı Hüseyin Ayten olmuştur.
Derebucak
Derebucak İlçesinin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber eldeki mevcut bilgilerden; Bayramyeri, Yukarıköy, Balat, Çukurlar ve Seniryeri adlı mevkilerden aşiretler halinde gelip toplanarak 1200 ile 1300 yılları arasında bu günkü Derebucak'ı kurdukları sanılmaktadır. Yüzölçümü 498,2 km², nüfusu 2021 yılına göre 5.937'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %62,49 oy oranıyla AKP'nin adayı Ahmet Kısa olmuştur.
Doğanhisar
Doğanhisar M.Ö. 500 yıllarında Metyos adıyla Konya'da kurulmuştur. M.S. 395 yılında Bizans İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiş ve M.S 704 ve 708 yılları arasında ise Emevi ve Abbasi Devletleri ordularının taarruzlarına uğramıştır. Bu savaşlarda şehit olan Seyit Ahmet’in mezarı Kızılışık bölgesinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 436,5 km², nüfusu 2021 yılına göre 15.134'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,21 oy oranıyla MHP'nin adayı Süleyman Pekmez olmuştur.
Emirgazi
Osmanlı salnamelerinde isminden söz edilmeyen Emirgazi, Cumhuriyet döneminde köy konumunda olup, 1990 yılında ilçe olmuştur. İlçeden günümüze gelebilen eserler arasında Arısama Dağı’ndaki kale kalıntısı, ilçenin 2 km. güneydoğusundaki, ilçeye ismini veren Emrullah Gazi Türbesi bulunmaktadır. Yüzölçümü 883,2 km², nüfusu 2021 yılına göre 7.876'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %62,77 oy oranıyla AKP'nin adayı Nurişen Koçak olmuştur.
Ereğli
Osmanlı Devleti'nin son döneminde Konya vilayetine bağlı bir kaza merkezi olan Ereğli, Cumhuriyet döneminde de ilçe olma durumunu devam ettirmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde I. Alaeddin Keykubad'ın Ereğli'den bir sefer dönüşü geçerken Peygamber Pınar'ı denilen (şu anda Akhüyük köyünde bulunan) çamurun, yaralı askerlerinin yaralarına şifa olduğundan dolayı buraya Erkili (Ereğli) dediği için adını buradan aldığı yazılır. Yüzölçümü 2260 km², nüfusu 2021 yılına göre 149.333'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %36,05 oy oranıyla bağımsız aday Hüseyin Oprukçu olmuştur. Belediye, 19 Şubat 2020'te MHP'ye geçmiştir.
Güneysınır
Halk arasında "Gavur Hüyüğü" ve "Güdelesin" diye bilinen hüyükten ve civardaki bazı köylerden, eski çağlara ait topraktan yapılmış çanak, çömlek, tuğla ile madenî eşya kalıntılarının ortaya çıkmış olması; ilçede yerleşik hayatın çok eski zamanlarda başlamış olduğuna işaret etmektedir. 1990'da ilçenin kuruluşu sırasında, Güneybağ'daki "bağ" ile Karasınır'daki "Kara" kelimelerinin birleştirilmesi sonucunda ilçenin adının Karabağ olması önerildiyse de, aynı adı taşıyan bir kasabanın Cihanbeyli ilçesinde bulunması nedeniyle Güneysınır tercih edilmiştir. Yüzölçümü 522,38 km², nüfusu 2020 yılına göre 9.278'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %61,34 oy oranıyla AKP'nin adayı Ahmet Demir olmuştur.
Hadim
Hadim, 16. ve 17. yüzyıllarda Aladağ Kazası’nın bir köyü iken, 18. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamıştır. Bu gelişme süreci Ebû Sa’îd Muhammed el-Hâdimî ile başlamıştır. Hâdimî’nin derin bilgisi ve ünü kendisine Osmanlı sarayında devlet adamları arasında dostlar edinmesini sağlamıştır. Hadim’e Şehdî Osman Efendi tarafından bir de kütüphane yaptırılmıştır. Hadim, 1850’lerden sonra Konya Sancağı’na bağlı bir kaza merkezi hâline gelmiştir. 1881 senesinde Aladağ Bucağı Hadim’den ayrılarak Karaman’a bağlanmıştır. 1926’da ilçe merkezi olmuştur. Yüzölçümü 921 km², nüfusu 2021 yılına göre 11.171'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %62,68 oy oranıyla AKP'nin adayı Ahmet Hadimioğlu olmuştur.
Halkapınar
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Halkapınar; Konya İli, Ereğli İlçesine bağlı bir bucak olarak, 15 Şubat 1954 yılında kurulan belediye teşkilatı ile de bir kasaba olarak örgütlenmiştir. İlçenin Zanapa olan eski ismi 1962 yılında değiştirilerek, bugünkü Halkapınar adını almıştır ve 1992'de ilçe konumuna gelmiştir. Yüzölçümü 362 km², nüfusu 2021 yılına göre 3.883'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %60,97 oy oranıyla MHP'nin adayı Mehmet Bakkal olmuştur.
Hüyük
Hüyük İlçesi 1210 yıllarında Horasandan Konya'ya göç eden Şeyh İdris ve kardeşi Şeyh Bahri tarafından kurulmuştur. Bu isimleri geçen zatlara ait türbeler halen İlçe merkezinde bulunmaktadır. Ayrıca bölgenin Yontma Taş Devri'nden beri iskana tabi tutulduğu, muhtelif yerlerde bulunan çeşitli tarihi eşyalardan anlaşılmıştır. Yüzölçümü 444 km², nüfusu 2021 yılına göre 15.405'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %55,89 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Çiğdem olmuştur.
Ilgın
Kuruluş tarihi çok eskilere dayanan Ilgın, Cumhuriyet öncesinde kaza merkezi durumunda bulunmuştur. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte Konya'ya bağlı bir ilçe olma kimliğini korumuştur. Büyük Taarruz öncesi 5.Süvari Kolordusu burada konaklamış, savaşa hazırlanmıştır ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından da denetlenmiştir. Yüzölçümü 2.018 km², nüfusu 2021 yılına göre 53.638'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde Halil İbrahim Oral olmuştur. FETÖ Soruşturması kapsamında tutuklanan Halil İbrahim Oral'ın yerine, 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kayyum olarak belediye meclisi üyesi Mehmet Karahan atanmıştır.
Kadınhanı
Kadınhanı ilçesi, Konya'nın batısında Konya-Afyon karayolu üzerindedir. İlçenin doğusunda Sarayönü ilçesi, güneyinde Selçuklu ve Derbent, batısında Ilgın ve Yunak ilçeleri kuzeyinde ise Yunak ilçesi bulunmaktadır. İlçenin güneyi dağlık (Sultandağları), kuzeyi ovalıktır. İlçe halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Yüzölçümü 1.865,5 km², nüfusu 2020 yılına göre 31.336'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %65,13 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Badem olmuştur.
Karatay
Karatay, Konya ilinin üç merkez ilçesinden birisidir. Mevlana Müzesi burada bulunduğundan çok yoğun bir şekilde yerli ve yabancı turist ilçeye gelmektedir. Yüzölçümü 2.780 km², nüfusu 2021 yılına göre 362.177'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 76,87% oy oranıyla AKP'nin adayı Hasan Kılca olmuştur.
Kulu
Tarihi Cilali Taş Devri'ne dayanan, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Galat, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerini yaşamış bir ilçedir. İlçe adını kurucusu olan Kuluboğlu Mustafa Bey'den (Kulu Bey) alır. Kuluboğlu, Afyonkarahisar-Karabağ dolaylarından gelen bir Yörük beyidir. Yüzölçümü 2.880 km², nüfusu 2021 yılına göre 51.702'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 58,36% oy oranıyla AKP'nin adayı Murat Ünver olmuştur.
Meram
Meram, Konya ilinin merkez ilçelerinden olup, şehrin güneybatı kısmında yer alır. Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde gezip gördüğü yerler arasında bağ, bahçe, bostanlardan söz ederken bağlık-bahçelik bu yerlere her defasında "Bağ-ı Meram" (Meram Bağı) ifadesini kullanmaktadır. Konya'nın son kilisesi olan Aziz Pavlus Kilisesi burada bulunmaktadır. Yüzölçümü 1.949 km², nüfusu 2021 yılına göre 345.360'tır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 71,42% oy oranıyla AKP'nin adayı Mustafa Kavuş olmuştur.
Sarayönü
İlçe toprakları Hititler, Frigler, Persler, İskender İmparatorluğu, Romalılar ve Bizanslıların eline geçmiştir. Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti ve Osmanlılar zamanında ise, tamamıyla Türk yurdu olmuştur. Yüzölçümü 1.088 km², nüfusu 2021 yılına göre 27.738'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 55,51% oy oranıyla AKP'nin adayı Nafiz Solak olmuştur.
Selçuklu
Selçuklu, merkez ilçedir. Selçuklu bir göl tabanı olan ovada kurulmuştur. Hemen batısında Takkeli ve Loras dağları yükselmektedir. Selçuklu kurak bir iklime sahip olup, yazları çok sıcak, kışın kar, ilkbaharda bol yağmur yağar. Yağış ortalaması çevre illere göre daha düşüktür. Bununla birlikte kurak geçmeyen yıllardaki yağış, ziraat için yeterli olmaktadır. Yüzölçümü 2.056 km², nüfusu 2020 yılına göre 9.278'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %67,51 oy oranıyla AKP'nin adayı Ahmet Pekyatırmacı olmuştur.
Seydişehir
Seydişehir’in tarihi MÖ 5500 yıllarına kadar uzanır. Prehistorik Çağ’da (Tarih Öncesi), Psidia (Göller Yöresi) sınırları içindeki Seydişehir çok eski bir yerleşim yeridir. Konya Sancağına bağlı bir kaza olan Seydişehir 1871 yılında belediye, 1915 yılında da ilçe olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1928 yılında tekrar ilçe unvanına kavuşmuştur. Yüzölçümü 2,207 km², nüfusu 2021 yılına göre 65.381'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,13 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Tutal olmuştur.
Taşkent
Genellikle Avşar boyuna mensup Türkmenlerin Taşkent ve civarına yerleşmeleri 1225-1250 yılları arasında olmuştur. Taşkent ve çevresindeki yerleşim birimleri buradaki Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesiyle oluşmuştur. Taşkent, Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları Beyliği'ne son vermesiyle Osmanlı Devleti'ne iltihak etmiştir. Konya'nın en güney ucunda yer alan ilçe, 11 Ağustos 1988'de Hadim'den ayrılarak ilçe statüsüne kavuşmuştur. Yüzölçümü 468 km², nüfusu 2021 yılına göre 5.780'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 50,84% oy oranıyla AKP'nin adayı Osman Arı olmuştur.
Tuzlukçu
Cumhuriyetin ilk yıllarında Akşehir ilçesine bağlı bir köy olan Tuzlukçu 1929 yılında Aşağı ve Yukarı Tuzlukçu'nun birleşmesiyle nahiye olmuştur. 1949 yılında nüfusunun 2000'i aşması sonucu belediye teşkilatı kurulmuş, 9 Mayıs 1990'da kabul edilen 3644 sayılı kanun ile ilçe olmuştur. Yüzölçümü 604 km², nüfusu 2021 yılına göre 6.234'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,20 oy oranıyla CHP'nin adayı Nurettin Akbuğa olmuştur.
Yalıhüyük
Yalıhüyük, daha önce Bozkır ilçesine bağlı bir belde belediyesi iken 1990 yılında ilçe olmuştur. İlçe merkezindeki Höyük ve çevresi "Sit Alanı" ilan edildiğinden imara kapatılmıştır. Yalihüyük'te bulunan birçok evin duvarlarında kabartma taş resimler bulunmaktadır. Günümüze kadar korunabilen bazı eserlerin üzerindeki yazılardan ve kabartma resimlerden anlaşılan Bizans dönemi Efes kültürüne ait izler vardır. 30 Temmuz 1971'de belediye statüsü alarak beldeye dönüşmüştür. Yüzölçümü 81 km², nüfusu 2021 yılına göre 1.532'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %41,79 oy oranıyla AKP'nin adayı Hasan Koçer olmuştur.
Yunak
Konya’nın kuzeybatı kesiminde yer alan Yunak, 2.000 m'yi aşmayan orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerden oluşmuştur. Cihanbeyli Platosu ilçenin güneydoğusundadır. Kuzeyde Yukarı Sakarya Ovaları olarak tanınan Turgut ve Eşme ovaları bulunmaktadır. Yüzölçümü 2.080 km², nüfusu 2021 yılına göre 21.688'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, 49,14% oy oranıyla AKP'nin adayı Abdullah Emre Demirhan olmuştur.
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