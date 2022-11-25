Konya'nın ilçeleri! Konya'nın kaç ilçesi var? Konya'nın ilçe nüfusları kaç? Konya'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Akşehir

Nasreddin Hoca gençliğinden itibaren burada yaşamıştır. Türbesi de Akşehir'dedir. 2007 yılında Nasreddin Hoca Derneği, Türk Patent ve Marka Kurumu'nden Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'ye göre, "Dünyanın Ortası Akşehir" şeklindeki tescil belgesini almıştır. 24 Ağustos her yıl Akşehir Onur Günü olarak kutlanır. Dünyada Napolyon Kirazı adıyla bilinen ve Akşehir-Eber Gölleri arasında oluşan mikroklima etkisiyle aromasını kazanan kirazı da meşhurdur. Bu kiraz 2004 yılında Akşehir Kirazı adıyla tescil ettirilmiştir. İlçede bulunan Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü harita üzerinde yüzölçümü olarak Türkiye'nin 5. büyük gölüdür (353 km²). Akşehir Gölü, bilinçsiz sulama ve küresel ısınmanın etkisiyle her yıl yok olmaya bir adım daha yaklaşmaktadır. Yüzölçümü 815,8 km², nüfusu 2021 yılına göre 93.830'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,56 oy oranıyla AKP'nin adayı Salih Akkaya olmuştur.