Malatya'nın ilçeleri! Malatya'nın kaç ilçesi var? Malatya'nın ilçe nüfusları kaç? Malatya'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2022 yılına göre toplam 812.580 olup, 405.398 erkek ve 407.182 kadından oluşmaktadır. Malatya'nın trafik plaka numarası 44, alan kodu ise 0422'dir.
Malatya'nın 13 ilçesi vardır.
Malatya'nın ilçeleri: Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt.
Akçadağ
Tarihi eski dönemlere uzanan ilçede ilk yerleşim MÖ 111'de Tunç Çağı devrinde başlamış, Geç Hitit, Roma ve Bizans devirlerinde devam etmiştir. Bu devirlerin yörede yaşandığı, Akçadağ ilçe merkezinde yer alan Akçadağ Höyük ve Akçadağ kasabasında yer alan Ören Höyük ile Akçadağ Ören Kasabası yolu üzerinde bulunan İkinciler Höyük'te yapılan yüzey çalışmalarıyla belirlenmiştir. Akçadağ'ın Malatya'ya uzaklığı 35 km'dir. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 925 metredir. İlçe dağlık ve ovalık bir konumda olup karasal iklim etkisindedir.
Yüzölçümü 1.192 km², nüfusu 2022 yılına göre 27.872'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %33,90 oy oranıyla Bağımsız aday Ali Kazgan olmuştur.
Arapgir
Arapgir'in eski adı Daskuza'dır. Daskuza (Arapgir) civarındaki yerleşim birimlerinin en eskilerinden olup Malatya ili ile yaşıt sayılabilir. İlçe, engebeli ve dağlık bir bölgeye sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesiminde, Yukarı Fırat Bölümü'nde, Fırat Vadisi'nin batı yakasında, Malatya iline 114 km mesafede yer almaktadır. Arapgir'in toprakları doğuda Elazığ'ın Ağın, batıda Malatya'nın Arguvan, kuzeyde Erzincan'ın Kemaliye ve Sivas'ın Divriği, güneyde Elâzığ'ın Keban ilçeleri ile çevrilidir.
Yüzölçümü 1.143 km², nüfusu 2022 yılına göre 9.964'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,94 oy oranıyla CHP'nin adayı Haluk Cömertoğlu olmuştur.
Arguvan
Morhamam ve Karahüyük köylerindeki höyüklerden ve Karababa harabelerinden elde edilen bulgulara göre ilçe merkezindeki yerleşimin tarihi eski çağlara dayanmaktadır. Doğusunda Elazığ ili Baskil ilçesi ve Malatya'nın Arapgir ilçesi, kuzeyinde Arapgir ile Sivas ili Divriği ilçesi, batısında Hekimhan ilçesi ve güneyinde Yazıhan ilçesi ile çevrilidir. Malatya'ya 71 km uzaklıktadır.
Yüzölçümü 1.037 km², nüfusu 2022 yılına göre 6.869'dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %47,46 oy oranıyla CHP'nin adayı Mehmet Kızıldaş olmuştur.
Battalgazi
Battalgazi, Malatya'nın tarih bakımından her türlü kabilesine ev sahipliği yapmış, tarihin izlerini taşıyan önemli bir ilçesidir. Malatya şehrinin ilk kuruluş yeri, bugünkü Bahçebaşı mahallesi içinde yer alan Aslantepe Höyüğüdür.Selçuklu döneminden kalan Ulu Camii, Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ı, Elvan Hamamı, Aslantepe Antik Kenti ile Venk Kilisesi ilçenin ilgi çeken mekanlarındandır. Malatya'nın en verimli toprakları bu bölgede bulunmaktadır.
Yüzölçümü 235 km², nüfusu 2022 yılına göre 307.478'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %70,26 oy oranıyla AKP'nin adayı Osman Güder olmuştur.
Darende
Darende, geçmişte Taranda/Daranda ve Derindere olmak üzere pek çok isim ile anılmıştır. Bölgenin, Arslantepe ve Cafer Höyük gibi komşu arkeolojik sitlere dayanarak MÖ 7000-5000'den beri yerleşim yeri olduğu varsayılmaktadır. İlçe topraklarını Tohma Suyu ile onun kollarından Balıklıtohma Çayı sulamaktadır. Bu iki akarsuyun birleştiği yerde ilçenin en önemli ovası olan Mığdı Düzü Ovası bulunur.
Yüzölçümü 506 km², nüfusu 2022 yılına göre 24.588'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,70 oy oranıyla AKP'nin adayı İsa Özkan olmuştur.
Doğanşehir
İlçe tarihi ve mesire yerleri açısından zengindir. İlçe merkezinde tarihi sur kalıntıları MÖ 66 yılında Bizans döneminde yapılmıştır. Mesire yeri olarak Erkenek vadisinde bulunan şelale ile tabii yerleri, Sürgü kasabası içinde yer alan Pınarbaşı, Takaz, Göğtepe Yaylası sayılabilir.
Yüzölçümü 1.245 km², nüfusu 2022 yılına göre 37.697'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,29 oy oranıyla AKP'nin adayı Vahap Küçük olmuştur. Vahap Küçük'ün hayatını kaybetmesinin ardından Belediye Başkanlığı'na Durali Zelyurt seçildi.
Doğanyol
1990 yılında ilçe statüsüne kavuşan Doğanyol ilçesinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İlçe Malatya'ya 90 km mesafede olup, ilçenin doğusunda Diyarbakır ilinin Çüngüş ilçesi, batısında Malatya ilinin Pütürge ilçesi, kuzeyinde ise Elâzığ ilinin Sivrice ilçesi ile komşudur. Karakaya Barajı ilçe sınırları içerisindedir.
Yüzölçümü 233 km², nüfusu 2022 yılına göre 3.705'tir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,52 oy oranıyla AKP'nin adayı Hakan Yol olmuştur.
Hekimhan
İlçe, ''Hekimin Hanı" olarak anılmış, adı zamanla değişmiştir. İlçenin en yüksek noktası, kuzeyinde yer alan Zurbahan dağıdır (2091 m). İlçenin tarihi binaları arasında Taşhan kervansarayı (Selçuklu döneminden), bir hamam ve bir camii (Osmanlı döneminden) sayılabilir.
Yüzölçümü 1.844 km², nüfusu 2022 yılına göre 15.706'dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %50,74 oy oranıyla CHP'nin adayı Turan Karadağ olmuştur.
Kale
İlçenin eski adı "İzollu"dur. Köydeki eski bir kaleden bu yeni ismini almıştır. Malatya'nın en zengin ve en yeşil ilçesidir. İlçede bulunan ve şimdi Karakaya Baraj Gölü altında kalan Pirot höyük, bu bölgede çok eski zamanlardan beri yerleşimin olduğunu göstermektedir.
Yüzölçümü 194 km², nüfusu 2022 yılına göre 5.571'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,64 oy oranıyla AKP'nin adayı Murat Koca olmuştur.
Kuluncak
İlçenin yerleşim tarihi 100 veya 120 yıl öncesine dayanmaktadır. Yıllar önce yayla hayatı sürdüren Bıyıkbogazı, Başören, Konaktepe ve Karıncalık mahallesi sakinleri, kışın sığınak olarak kullanılan Kuluncak'ta sürüleriyle birlikte barınmak amacıyla ilçeye de kışı geçirmek üzere yerleşmişlerdir. Özellikle Konaktepe ve Başören köyleri yaylalarında oturanlar zamanla su kıyısı olan kuytu yerde yerleşik düzene geçerek Kuluncak'ın oluşmasına zemin hazırlamışlardır. İlçenin adı, kuytu bir alanda olduğu için kuytucak kelimesinden geldiği sanılmaktadır. Daha sonra Kuluncak olarak değişmiştir.
Yüzölçümü 683 km², nüfusu 2022 yılına göre 7.000'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %44,76 oy oranıyla MHP'nin adayı Erhan Cengiz olmuştur.
Pütürge
İlçe, arazi olarak engebeli ve sarptır. Düz arazi yok denecek kadar azdır. İlçe toprakları Fırat Nehri'ne dökülen Şiro Çayı'nın geniş vadisinin tabanı ile bu vadi etrafında bulunan dağlık kesimlerden oluşur. Yerleşim yerleri dağlık ve tepelik alanlarda yoğunlaşmıştır. Bunun için tarıma elverişli arazileri dağ ve tepelerin yamaçlarında bulunmaktadır. İlçeye bağlı köylerin tamamında tarım ve hayvancılık yapılmaktadır.
Yüzölçümü 1.043 km², nüfusu 2022 yılına göre 12.492'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %59,82 oy oranıyla AKP'nin adayı Mikail Sülük olmuştur.
Yazıhan
Yazıhan ilçesinin tarihi tam olarak incelenememiştir. Yazıhan ilçesi Çin'in başkenti Pekin'den başlayıp MS 14. yüzyıla kadar uzanan İpek Yolu - Bakır Yolu kervanlarının konakladığı Suriye-Malatya, Gürün-Kayseri, Hekimhan-Sivas, tali yolu üzerinde yer almış, tarihi MÖ'ye kadar dayanmaktadır. Yazıhan, merkez ilçeye bağlı bir köy iken, 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla ilçe haline getirilen Yazıhan'da belediye teşkilatı 20 Ağustos 1990 tarihinde kurulmuştur.
Yüzölçümü 507 km², nüfusu 2022 yılına göre 11.984'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %64,04 oy oranıyla AKP'nin adayı Nevzat Öztürk olmuştur.
Yeşilyurt
Malatya merkezinin batı kısmını oluşturan ilçe topraklarının bir kısmı dağlık alanlardan oluşmaktadır. İlçenin güney kesimini Güneydoğu Torosların uzantısı olan Malatya Dağları engebelendirmektedir. Malatya Dağları’nın en yüksek noktası Beydağı'nda 2.545 metreye ulaşan Şillan Tepesi’dir. İlçenin kuzey kesimi Malatya Ovası’nın uzantısı içerisindedir. İlçe topraklarını dışarıdan kaynaklanan Beyler Deresi (Derme Çayı) sulamaktadır.
Yüzölçümü 506 km², nüfusu 2022 yılına göre 341.654'tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,03 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Çınar olmuştur.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası gündem oldu
- 50 milyar TL bağışı gündem oldu: Gerçek ortaya çıktı
- AKP'den 'Bülent Arınç' açıklaması
- Benfica deplasmanda güldü!
- Ses getirecek 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası' açıklaması
- 'Paraya çökecekler'
- Palakoğlu’nun oğlu da babası gibi KPSS'siz atanmış!
- Yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım, gider yatarım
- Ölüler de diriler de Diyanet’e kaldı
- Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in bağışı ortaya çıktı