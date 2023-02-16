Malatya'nın ilçeleri! Malatya'nın kaç ilçesi var? Malatya'nın ilçe nüfusları kaç? Malatya'nın ilçe belediyeleri hangi partiden?

Darende

Darende, geçmişte Taranda/Daranda ve Derindere olmak üzere pek çok isim ile anılmıştır. Bölgenin, Arslantepe ve Cafer Höyük gibi komşu arkeolojik sitlere dayanarak MÖ 7000-5000'den beri yerleşim yeri olduğu varsayılmaktadır. İlçe topraklarını Tohma Suyu ile onun kollarından Balıklıtohma Çayı sulamaktadır. Bu iki akarsuyun birleştiği yerde ilçenin en önemli ovası olan Mığdı Düzü Ovası bulunur.

Yüzölçümü 506 km², nüfusu 2022 yılına göre 24.588'dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,70 oy oranıyla AKP'nin adayı İsa Özkan olmuştur.