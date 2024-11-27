Naci Görür ‘7 üzerinde deprem üretebilir’ diyerek uyardı: İşte en yakın deprem riski olan yerler!
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’da meydana gelen son depremin endişe verici olduğunu belirterek, "2 bin 500 yıllık deprem döngüsü tamamlandı. Özellikle Karlıova-Erzincan arasındaki fay hattı risk taşıyor" dedi ve bölge halkını uyardı.
"Deprem beka meselesi" diyen Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, NTV'de kritik değerlendirmelerde bulundu.
Görür, "Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı arasında deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay'a dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi" dedi.
Fayın çok yavaş olduğunun altını çizen Görür, "7 üzerinde deprem üretebilir" uyarısında bulundu.
EN SON M.Ö. 500'DE DEPREM OLDU
Görür, fayın 2 bin 500 senede bir deprem ürettiğine de işaret edip en son depremin M.Ö. 500'de oluştuğunu dile getirdi. "Fayın periyodu dolmuş olabilir endişesi yaratıyor. Harekete geçer 7 üzerinde deprem olursa endişeliyim" diye konuştu.
Derhal çalışmaların başlaması gerektiğini belirten Görür, bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığına da işaret edip "Yönetmeliğe uygun inşaat yapılmıyor ve denetlenmiyor" dedi.
KARLIOVA İLE ERZİNCAN ARASI ÖNEMLİ
Karlıova ile Erzincan arasının en çok endişe veren yer olduğunun da altını çizen Görür, "Yedisu Fayı 1790'da 7,2 deprem üretti. 250 sene geçti. Deprem tekekkürdür. Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak. Karlıova, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay kesim noktası" diye konuşup deprem beklediklerini dile getirdi.
"DURUM KRİTİK"
Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bölgedeki enerji transferine yol açtığını belirterek, durumu "kritik" olarak nitelendirdi. Görür, bu enerji birikiminin özellikle Bingöl Karlıova-Göynük hattı ve Karlıova-Erzincan arasında büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı. Bu bölgelerin, gelecekteki büyük depremlerle sınanacak ilk alanlar arasında yer aldığını ifade etti.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLAR RİSKLİ
İSKİ yapttıkları barajlar araştırmasından bahseden Görür, "Bu barajların bir kısmı beklenen depremin gerçekleşmesi durumunda yıkılması söz konusu" dedi. Çalışmaların devam ettiğini de dile getiren Görür, İSKİ'nin bazı yerlerde altyapı çalışmalarında önlemler aldığını da dile getirdi.
"7 BARAJ RİSKLİ"
Anadolu'daki 7 barajın riskli olduğunu ifade eden Görür, "Bizim ülkemizde yeterince deprem dirençlilik çalışmaları yapılmıyor. Depreme hazırlık çalışmaları belli zamanda belirli yerlerde bir faaliyet icra ediyor gibi yapılmaz. Kenti oluşturan bütün bileşenler depreme dayanıklı hale getirilmelidir. Yeterince depreme hazırlık yapılmamaktadır. Bu da son derece yanlıştır. Deprem bütün gündemlerin üzerindedir" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- O marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı
- İktidar harekete geçti
- Bahçeli’nin masasındaki kitapta ne yazıyor?
- Katilleri Türkiye'de yakalandı!
- Halk TV'ye 'Bahçeli', Arka Sokaklar'a 'tarikat' cezası
- İşte Salim'in dere yatağındaki o anları!
- Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan istifa kararı!
- Eski milletvekilin intihar girişimi iddiasına yalanlama!