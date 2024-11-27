Naci Görür ‘7 üzerinde deprem üretebilir’ diyerek uyardı: İşte en yakın deprem riski olan yerler!

İSTANBUL'DAKİ BARAJLAR RİSKLİ

İSKİ yapttıkları barajlar araştırmasından bahseden Görür, "Bu barajların bir kısmı beklenen depremin gerçekleşmesi durumunda yıkılması söz konusu" dedi. Çalışmaların devam ettiğini de dile getiren Görür, İSKİ'nin bazı yerlerde altyapı çalışmalarında önlemler aldığını da dile getirdi.

"7 BARAJ RİSKLİ"

Anadolu'daki 7 barajın riskli olduğunu ifade eden Görür, "Bizim ülkemizde yeterince deprem dirençlilik çalışmaları yapılmıyor. Depreme hazırlık çalışmaları belli zamanda belirli yerlerde bir faaliyet icra ediyor gibi yapılmaz. Kenti oluşturan bütün bileşenler depreme dayanıklı hale getirilmelidir. Yeterince depreme hazırlık yapılmamaktadır. Bu da son derece yanlıştır. Deprem bütün gündemlerin üzerindedir" ifadelerini kullandı.