Nafaka sisteminde değişiklik sinyali: Evlilik süresi ve bu maddelere belirleyici olacak!
Boşanma ve nafaka sisteminde değişiklik yapılmak üzere bakanlık tarafından çalışma yapıldığı iddia edildi. Nafaka bağlamada evlilik süresi gibi etkenlerin belirleyici olması beklenirken birçok durumda ise ömür boyu nafaka alınmayacağı ifade ediliyor. İşte boşanma sisteminde beklenen değişiklik ve nafaka için belirleyici olacak o maddeler...
Aile mahkemelerindeki yargılamaların, yeni boşanma usulleriyle birlikte önemli değişikliklere uğrayacağı iddia edildi. Kısa süre evli kalıp yıllarca nafaka ödenmesinin söz konusu olmadığı paylaşılırken konu ile ilgili yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor.
Özellikle nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve velayet gibi konularda yapılacak değişikliklerle daha adil kararlar verileceği iddia ediliyor.
SÜRESİZ NAFAKA
Uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka ve boşanma davalarına ilişkin sürecin uzaması başta olmak üzere aile hukukunda bir dizi problemin ortadan kaldırılması için harekete geçiliyor.
YENİ DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞMA
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında AK Parti, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı paket, aile hukukuna ilişkin yeni düzenlemeleri içeriyor.
ULUSLARARASI ÖRNEKLER
Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ‘Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu’ Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre aile hukuku alanında uluslararası örnekleri inceliyor. Bu çalışmaların ana gündem maddesini ise boşanma süreçleri ve nafaka sistemi oluşturuyor.
BİR GÜN EVLİ KALIP...
Özellikle bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödenmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği açıklanırken, uzun süren boşanma davaları sebebiyle kadınların veya çocukların mağdur edilmesinin de önüne geçilmesi, aile mahkemelerinin yargılama usullerinin yenilenmesi, şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ara buluculuk sisteminin devreye girmesi gibi başlıklarda çalışmalar yapılıyor.
YILLARCA SÜREN BOŞANMA DAVALARI
Mal rejimi yüzünden 10 yıla kadar uzayabilen çekişmeli boşanma davaları sebebiyle tarafların mağdur olmasını önlemek için, boşanma davasının kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet konularının ise ayrı dava olarak görülmesine yönelik hazırlıklar yapılıyor.
AKP’nin hukukçuları, Avrupa ülkelerinde de bu sistemin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Birçok ülkede boşanma davasıyla nafaka veya mal paylaşımı davası ayrı yürütülürken Türkiye’de nafaka, velayet veya mal rejimi davası boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılıyor. Bütün konular aynı davada karara bağlanıyor. Bu da boşanma sürecini çok uzatıyor. Taraflar mağdur oluyor. Bu konuda çok şikâyet var. Mesela, ikinci evliliğini yapamıyor veya yaşı geçiyor çocuk yapamıyor. İki taraf da boşanma konusunda kararlı ama bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için yıllarca süren çekişme hem kadında, hem erkekte ve varsa çocukta travmalar oluşturuyor. O sebeple boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor.”
NAFAKADA BELİRLEYİCİ OLACAK MADDELER
Nafaka konusunda kadınların mağdur edilmemesi üzerine bir sistem kurulacağı ifade ediliyor. Yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı istisnalar hariç olmak üzere son verilecek. Nafaka bağlanması için dikkate alınması beklenen husular ise şöyle:
- evlilik süresi,
- kadının yaşı,
- gelir durumu,
- çocuk olup olmadığı,
- tarafların kusur oranı vb. gibi diğer ölçütler.
ÖMÜR BOYU NAFAKA HAKKI KİMLERE TANINACAK?
Kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu ise nafakada süre sınırı olmayacağı da gelen bilgiler arasında.
YENİ SİSTEM
Ancak ''kadınların mağdur edilmeyeceği sistem'' olarak ifade edilse de yalnızca ömür boyu nafaka alınabilmesinin kaldırılabilmesi dahi sistemin kadınları mağdur edebileceğini de gösteriyor.
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